2020-07-06T16:25:33+03:00
Общество

Казань приняла участие в кастинге Последнего сезона шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ

Креативные продюсеры шоу рассказали об уровне танцевальной культуры Татарстана [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: ТНТФото: ТНТ
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Недавно ТНТ объявил о старте кастингов в последний сезон шоу «ТАНЦЫ». В этом году кастинги в проект проводились не только вживую, но и онлайн. Мы поговорили с креативными продюсерами шоу Константином Обуховым и Александром Романовым о том, у кого есть шанс попасть в проект, сколько человек возьмут в последний сезон, и об уровне танцевальной культуры республики.

- Кастинг онлайн и кастинг вживую, основные отличия в выборе участников? Были ли участники из Татарстана на кастинге в онлайн формате?

- Кастинг вживую гораздо продуктивнее по понятным причинам, по сравнению с присланными видео – есть возможность пообщаться с участниками лично и увидеть танец здесь и сейчас. Именно в плане качества отбора этот вид кастинга значительно уступает живому общению, пусть даже через видеосвязь. Участники из Татарстана были и в онлайн, и в оффлайн кастинге – гораздо больше пришло лично и это нас очень радует. Эксперимент с онлайн-кастингом получился вынужденным, мы очень хотели поддержать людей, которые не смогут добраться из маленьких городов в связи с ограничениями.

Креативный продюсер шоу "ТАНЦЫ" Константин Обухов. Фото: ТНТ

Креативный продюсер шоу "ТАНЦЫ" Константин Обухов. Фото: ТНТ

- Как бы вы оценили танцовщиков из городов республики Татарстан? Отличаются ли они по уровню мастерства от танцоров из столиц (Москва и Санкт-Петербург)?

- Уровень мастерства танцовщиков практически всегда следует за уровнем развития культуры в регионе, а Татарстан – это, безусловно, очень развитый регион. Да, в Петербурге и особенно Москве сконцентрировано очень много всего, в том числе и танцовщиков, ни один другой регион пока не может показать сопоставимый результат, но, тем не менее, в Казани с танцами всё хорошо.

- Помимо танцевальных способностей, что еще вы учитываете при отборе участников кастинга?

- Учитывается, например, большое желание попасть в проект и артистизм. Потому что у нас телевизионное шоу, и его участники не могут быть просто безликими танцовщиками, исполняющими хореографию.

Креативный продюсер шоу "ТАНЦЫ" Александр Романов. Фото: ТНТ

Креативный продюсер шоу "ТАНЦЫ" Александр Романов. Фото: ТНТ

- Что больше впечатляет кастинг-группу на отборочных этапах: современная хореография или народный татарский танец? Если говорить о присланных видео, то чего там больше, какое танцевальное направление преобладает?

- Мы видели много народных танцев разных регионов, наверное, именно впечатлить нас может совмещение традиционной хореографии с современными тенденциями. Это довольно рискованный шаг, потому что это сложно сделать качественно - редко, кто осмеливается на такой эксперимент. Сейчас все стили смешались, нельзя выделить какой-то один, но традиционно самыми популярными остаются хип-хоп и контемпорари.

- Как вы оцениваете влияние шоу «ТАНЦЫ» на танцевальную культуру в стране? Есть ли разница между участниками кастингов 1 сезона и последнего?

Разница колоссальная. Мы не хотели бы брать на себя все лавры такого роста танцевального уровня в стране, надеемся, что мы внесли в него свою лепту. Люди хотят развиваться и развиваются – это самое главное, повлиял ли на это желание проект – второстепенный вопрос.

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

- Кто станет наставниками в новом сезоне телепроекта?

В последнем сезоне наставниками останутся Егор Дружинин, Мигель и Татьяна Денисова.

- Этот сезон заявлен как последний. Изменится ли в связи с этим количество тех, кто пройдет в шоу, чтобы дать шансы большему количеству талантливых ребят?

- Даже если бы мы захотели, мы не смогли бы взять больше ребят. Это издержки телевизионного шоу. В этом году мы возьмем столько же участников, сколько и раньше, и, к сожалению, не все из них попадут в эфир. Но в этом есть и дополнительная мотивация. Кастинг пройдет, но это не повод расслабиться. Главная битва - впереди.

Последний сезон шоу «ТАНЦЫ» смотрите скоро на ТНТ

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