Открытая студия «БИМ-радио» будет вещать со смотровой площадки центрального ЗАГСа

8 июля с 11:00 до 13:00 на смотровой площадке центрального ЗАГСа г.Казани — Центра семьи «Казан» развернется открытая студия, откуда будет вестись праздничный прямой эфир на волне 102,8 FM. В прямом эфире радиостанции прозвучат поздравления с прекрасным праздником, поговорят с молодоженами и юбилярами супружеской жизни, подарят подарки.

Подключайтесь к эфиру 8 июля с 11:00 до 13:00 и приходите посмотреть на работу радиостанции на самой красивой смотровой площадке города.

Напомним, что смотровая площадка Центра семьи «Казан» работает ежедневно с 10:00 до 22:00, стоимость билета — 150 рублей.

А сейчас вы можете принять участие розыгрыше крутого набора для семейного отдыха.

Что нужно сделать?

*Выложить вашу семейную фотографию в парке в ленту Инстаграм

*Отметить @bimradio

*Отметить @park.kzn

*Поставить #люБИМыевпарке

Итоги розыгрыша подведут также во время специального эфира «БИМ-радио» в Центре семьи «Казан».

Дополнительную информацию, об организаторе мероприятия, правилах его проведения, сроках, количестве призов узнавайте на сайте.

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