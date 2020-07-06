Открытая студия «БИМ-радио» будет вещать со смотровой площадки центрального ЗАГСа
8 июля с 11:00 до 13:00 на смотровой площадке центрального ЗАГСа г.Казани — Центра семьи «Казан» развернется открытая студия, откуда будет вестись праздничный прямой эфир на волне 102,8 FM. В прямом эфире радиостанции прозвучат поздравления с прекрасным праздником, поговорят с молодоженами и юбилярами супружеской жизни, подарят подарки.
Подключайтесь к эфиру 8 июля с 11:00 до 13:00 и приходите посмотреть на работу радиостанции на самой красивой смотровой площадке города.
Напомним, что смотровая площадка Центра семьи «Казан» работает ежедневно с 10:00 до 22:00, стоимость билета — 150 рублей.
А сейчас вы можете принять участие розыгрыше крутого набора для семейного отдыха.
Что нужно сделать?
*Выложить вашу семейную фотографию в парке в ленту Инстаграм
*Отметить @bimradio
*Отметить @park.kzn
*Поставить #люБИМыевпарке
Итоги розыгрыша подведут также во время специального эфира «БИМ-радио» в Центре семьи «Казан».
Дополнительную информацию, об организаторе мероприятия, правилах его проведения, сроках, количестве призов узнавайте на сайте.
12+