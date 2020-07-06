В Казани хирурги опухоль из живота удалили через рот

В РКБ Татарстана обратилась пациентка из соседней республики Марий Эл. Женщина больше года мучилась от изжоги, и некоторое время полагала, что причиной этого был обычный гастрит. Но проведенное дома обследование показало - причиной недомогания стала опухоль, которая появилась на стыке пищевода и желудка.

Удалить такое коварное новообразование можно, но операция эта очень непростая - полостная, с длительным процессом восстановления. Поэтому в Казани хирурги предложили пациентке другой вариант - провести гибридную операцию, после которой она очень быстро восстановится.

Уникальную для Татарстана операцию проводили сразу две бригады хирургов. Одни побирались к опухоли через рот и пищевод, другие - через три прокола в животе. В итоге благодаря их совместным усилиям удалось вырезать новообразование.

Уже через два дня пациентку смогли выписать и отправить домой, сообщили в РКБ Татарстана.