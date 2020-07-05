2020-07-05T17:13:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ульяновской области, последние новости на 5 июля 2020: 105 жителей региона заразились Covid-19 за сутки

За время пандемии умерло 48 человек
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: пресс-служба президента РТ.Фото: пресс-служба президента РТ.
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За минувшие сутки в Ульяновской области выявили еще 105 случаев коронавируса. Так, с начала пандемии в регионе заразились 6 308 человек. Об этом сообщает местный Роспотребнадзор. По данным федерального оперштаба по борьбе с COVID-19 на данный момент выздоровел 3 501 инфицированный, скончались - 48 человек.

О МЕДРАБОТНИКАХ

В Центральной клинической Медико-санитарной части имени Егора 708 медиков, которые работали с больными короанвирусом, не получали стимулирующих выплат. Общая сумма невыплаченных денег составила порядка 10,7 миллиона рублей. Это выяснила прокуратура Засвияжского района Ульяновска.

Надзорное ведомство потребовало устранить нарушения закона. Сразу после вынесения представления медработники получили часть выплат на общую сумму 2,5 миллиона рублей.

О "ВОЛЖСКОМ ПУТИ"

Из-за пандемии одним из крупнейших ежегодных фестивалей Поволжья "Волжский путь - 2020" состоится без зрителей. А вот участники мероприятия все же проведут три дня - с 9 по 11 июля, в агротуристическом историко-культурном комплексе "Булгарская застава" около села Ивановка Старомайнского района. Боевая программа фестиваля, ровно как и музыкальный концерт будут транслироваться онлайн.

- Традиционно в "Волжском пути" принимают участие археологи, историки, члены клубов исторической реконструкции, ремесленники. Ожидается, что в этом году в сражениях примут участие военно-исторические клубы и реконструкторы из Ульяновска, Самары, Пензы, Казани, Нижнего Новгорода, Чебоксар, Саратова, Тулы, Москвы, Оренбурга и Саранска, - сообщают в правительстве Ульяновской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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