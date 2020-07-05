Коронавирус в Татарстане, последние новости на 5 июля 2020: Еще 38 человек заразились Covid-19

По данным регионального штаба в Татарстане на 5 июля 2020 года, по данным местного оперштаба, с начала пандемии выявлено 4 749 больных коронавирусом. Из них выздоровели 3 764 человека, в том числе 6 за прошедшие сутки сутки.

Продолжается тестирование населения Татарстана на иммунитет к Covid-19. За неделю протестировано ещё 19 тысяч человек, их общее количество составляет почти 48 тысяч. Такие данные озвучила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по РТ Марина Трофимова.

Она сообщила, что за эту неделю было зарегистрировано 280 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, что на уровне предыдущей недели. Таким образом на сегодня общее число заболевших в республике составляет 4 тысячи 711 человек. Темп прироста новых случаев заболевания - 0,9%. В общероссийском рейтинге республика занимает 79 место по показателям заболеваемости.

В связи с достижением показателей второго этапа снятия ограничительных мер в республике с 29 июня расширилась площадь магазинов доступных для потребителей до 800 кв. метров, возобновлены межмуниципальные заказные и туристические перевозки, открывают свои двери загородные лагеря.

- Однако в разрезе муниципальных образований ситуация по заболеваемости сохраняется не одинаковая. Наиболее высокий уровень заболеваемости регистрируется в 15 территориях. За счет отсутствия новых случаев снизился показатель в Тетюшском районе, и теперь он ниже среднереспубликанского, как и в остальных 29 районах, - сказала Марина Трофимова.

В условиях изоляции на дому находятся 1322 контактных с больными и подозрительными на коронавирус, 168 прибывших из-за рубежа. Новые факты нарушения изоляции не выявлены.