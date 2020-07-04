2020-07-03T16:59:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ульяновской области, последние новости на 4 июля 2020: Более половины заболевших вылечились

При этом, число заразившихся Covid-19 уже превысило 6 тысяч человек
Владимир КРУПСКИЙ
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На данный момент от коронавируса скончались 43 жителя региона.На данный момент от коронавируса скончались 43 жителя региона.
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За минувшие сутки в Ульяновской области выявили еще 103 случая коронавируса. Так, с начала пандемии в регионе заразились 6 096 человек. Об этом сообщает местный Роспотребнадзор. По данным федерального оперштаба по борьбе с COVID-19 на данный момент выздоровел 3 331 инфицированный, скончались - 43 человек.

Заметим, что сейчас под медицинским наблюдением находятся 4 782 человека. С начала исследований в регионе проведено 118 992 теста на коронавирус, обследовано 111 412 человек.

О МЕДРАБОТНИКАХ

В Центральной клинической Медико-санитарной части имени Егора 708 медиков, которые работали с больными короанвирусом, не получали стимулирующих выплат. Общая сумма невыплаченных денег составила порядка 10,7 миллиона рублей. Это выяснила прокуратура Засвияжского района Ульяновска.

Надзорное ведомство потребовало устранить нарушения закона. Сразу после вынесения представления медработники получили часть выплат на общую сумму 2,5 миллиона рублей.

О "ВОЛЖСКОМ ПУТИ"

Из-за пандемии одним из крупнейших ежегодных фестивалей Поволжья "Волжский путь - 2020" состоится без зрителей. А вот участники мероприятия все же проведут три дня - с 9 по 11 июля, в агротуристическом историко-культурном комплексе "Булгарская застава" около села Ивановка Старомайнского района. Боевая программа фестиваля, ровно как и музыкальный концерт будут транслироваться онлайн.

- Традиционно в "Волжском пути" принимают участие археологи, историки, члены клубов исторической реконструкции, ремесленники. Ожидается, что в этом году в сражениях примут участие военно-исторические клубы и реконструкторы из Ульяновска, Самары, Пензы, Казани, Нижнего Новгорода, Чебоксар, Саратова, Тулы, Москвы, Оренбурга и Саранска, - сообщают в правительстве Ульяновской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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