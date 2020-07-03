2020-07-02T19:51:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ульяновской области, последние новости на 3 июля 2020: число зараженных перевалило за 6 тысяч

В регионе зафиксировали 103 новых случая заболевания
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
С начала пандемии в регионе СOVID-19 заразились 6 069 человек.С начала пандемии в регионе СOVID-19 заразились 6 069 человек.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

За минувшие сутки в Ульяновской области выявили еще 103 случая коронавируса. Так, с начала пандемии в регионе заразились 6 069 человек. Об этом сообщает местный Роспотребнадзор. По данным федерального оперштаба по борьбе с COVID-19 на данный момент выздоровели 3 208 инфицированных, скончались - 43.

Сейчас под медицинским наблюдением в Ульяновской области находятся 4 782 человека.

Сейчас под медицинским наблюдением в Ульяновской области находятся 4 782 человека.

Заметим, что сейчас под медицинским наблюдением находятся 4 782 человека. С начала исследований в регионе проведено 118 992 теста на коронавирус, обследовано 111 412 человек.

О МЕДРАБОТНИКАХ

В Центральной клинической Медико-санитарной части имени Егора 708 медиков, которые работали с больными короанвирусом, не получали стимулирующих выплат. Общая сумма невыплаченных денег составила порядка 10,7 миллиона рублей. Это выяснила прокуратура Засвияжского района Ульяновска.

Надзорное ведомство потребовало устранить нарушения закона. Сразу после вынесения представления медработники получили часть выплат на общую сумму 2,5 миллиона рублей.

О "ВОЛЖСКОМ ПУТИ"

Из-за пандемии одним из крупнейших ежегодных фестивалей Поволжья "Волжский путь - 2020" состоится без зрителей. А вот участники мероприятия все же проведут три дня - с 9 по 11 июля, в агротуристическом историко-культурном комплексе "Булгарская застава" около села Ивановка Старомайнского района. Боевая программа фестиваля, ровно как и музыкальный концерт будут транслироваться онлайн.

- Традиционно в "Волжском пути" принимают участие археологи, историки, члены клубов исторической реконструкции, ремесленники. Ожидается, что в этом году в сражениях примут участие военно-исторические клубы и реконструкторы из Ульяновска, Самары, Пензы, Казани, Нижнего Новгорода, Чебоксар, Саратова, Тулы, Москвы, Оренбурга и Саранска, - сообщают в правительстве Ульяновской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Ульяновской области 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Против COVID использовали лекарство от подагры»: Как лечили больных в госпитале, показавшем лучшие результаты в Москве
Результаты лечения в университетской клинике МГУ оказались лучшими в столице. «Комсомолка» узнала подробности, как медики и ученые спасали тяжелых пациентов [Часть 1]
Новости 24
Члены КПРФ попросили Зюганова разрешить выдвинуть своего кандидата на выборах президента Татарстана 2020
Жителя Чувашии будут судить за секс-насилие над падчерицей-подростком
В Чувашии откроется филиал Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории
В Казани временно закроют улицы Гаяза Ихсаки и Туфана Миннуллина
Казань – «Город трудовой доблести»: откуда лучше всего смотреть праздничный салют
Владимир Путин назначил трех судей в Татарстане
В Ульяновской области в пьяном ДТП пострадали два человека
3 июля в Татарстане ожидается туман и грозы с сильным ветром
Студенты СамГУПС попали в «Северное сияние»
В Татарстане ищут 13-летнюю девочку из Курской области, которая сбежала из дома
В Татарстане до 15 августа закрыто движение по трассе М-7 “Волга” - Куалево - Пестрецы”
Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с новым руководителем транспортной прокуратуры республики
ВТБ интегрировал платформу для управления финансами в Яндекс.Плюс
В Ульяновске пенсионер на иномарке насмерть сбил велосипедиста
Зэмба и Фарей: в Казанском зоопарке «Река Замбези» имена для большеухих лисиц выбрал енот
В Ульяновской области легковушка попала под колеса "КАМАЗа": один человек погиб
Клиент ВТБ получил первый B2C-перевод через СБП
В Чувашии врачи провели уникальную операцию 92-летнему ветерану с коронавирусом
В Набережных Челнах посреди ночи загорелся автомобиль: на заднем сиденье обнаружено тело мужчины