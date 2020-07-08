В память о тех, кто подарил свободу

БОРОЛИСЬ ЗА КРАСНОЕ ЗНАМЯ

В торжественной церемонии открытия приняли участие генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов, генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин, заместитель генерального директора по коммерции - коммерческий директор Тимур Шигабутдинов и другие специалисты.

Среди почетных гостей мероприятия - ветеран Великой Отечественной войны Анас Хайруллин, труженик тыла Илья Ризванов, ветеран труда нефтехимик Геннадий Шиян, председатель Совета Региональной общественной молодежной организации «Объединение «Отечество» РТ Александр Коноплев, военный комиссар г. Нижнекамска и Нижнекамского района Фарид Мингариев, советник главы НМР Григорий Китанов.

Первыми посетителями объектов стали также курсанты Татарстанского кадетского корпуса ПФО, участники молодежных формирований и др.

Пространство Музея боевой славы покоряет уже со входа: современный стильный интерьер и продуманные экспозиции с многими сотнями материальных следов войны, за которыми скрываются человеческие судьбы: «треугольники» с фронта, надписанные аккуратным почерком, газета «Правда» от 9 мая 1945 года, легендарный пулемет «Максим», личные вещи и детали быта бойцов. А еще копия Красного Знамени со следами крови, спрятанного в реке у переправы, за которую велась жестокая битва; медальоны смерти с личными данными бойцов, которые они хранили, надеясь, что те никогда не пригодятся, - но пригодились…

Но больше всего производят впечатление истории бойцов, вернувшихся из небытия благодаря нижнекамскому поисковому отряду. На стенах фото героев войны, личности которых удалось установить, а рядом - снимки растроганных родных, приехавших отдать дань памяти своему солдату. Настоящее чудо после потерянной надежды когда-то узнать судьбу близкого человека. Всего же поисковиками Нижнекамска были подняты останки более чем 800 солдат Великой Отечественной.

В основу экспозиций музея легли находки с полей сражений, собранные поисковым отрядом в течение 15 лет. Сначала дело держалось лишь на энтузиазме, но потом к начинанию подключилось главное предприятие Нижнекамска. Уже много лет «Нижнекамскнефтехим» помогает поисковикам транспортом, продуктами, закупает миноискатели и другое оборудование. Предприятие выделило помещение для хранения найденных вещей, снаряжения, а потом родилась идея музея.

В результате перепланировки и ремонта, которые велись с осени прошлого года на средства компании, подсобные помещения превратили в современный музей.

- Нет, мы не прибегали к помощи интерьерных дизайнеров - концепцию и реализацию продумывали сами, - ответила на вопрос журналистов командир поискового отряда «Нефтехимик» Ольга Ланцова. - Нам не хотелось получить что-то формальное. Многие экспонаты можно не только посмотреть, но и потрогать, прочувствовать.

Сегодня Музей боевой славы готов принять больших и маленьких гостей. А после его посещения они могут отправиться в новый стрелковый тир «Нефтехимик», расположенный в этом же комплексе.

ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ В ПОВОЛЖЬЕ

«Стрелки готовы?» - «Так точно!» - «На рубеж! Очки надеть! Оружие взять! Цельсь! Огонь!»

Для парней и девушек из Татарстанского кадетского корпуса ПФО и военно-патриотического клуба стрельбы - привычное дело. Так же, как и для инкассаторов, отрабатывающих навыки стрельбы боевыми патронами. В помощь для них - видеосимулятор погони на автомобилях за вооруженными злоумышленниками, который позволяет тренировать меткость и психологическую готовность к нештатной ситуации. Все это гости увидели во время посещения. В третьем зале показали свое мастерство в стендовой стрельбе уже профессиональные спортсмены.

Реконструкция тира началась в 2019 году по поручению генерального директора АО «ТАИФ», председателя Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» Руслана Шигабутдинова. Работы велись без выходных и были выполнены в срок. В здании располагается три больших зала для практической стрельбы из лука, арбалета, пневматического и интерактивного оружия. Залы оборудованы пулеуловителями разных видов, отделаны шумопоглощающими и антирикошетными материалами.

Сюда могут приходить работники «Нижнекамскнефтехима», чтобы готовиться к соревнованиям по спортивно-прикладным видам спорта, горожане, а также школьники и студенты, например, для сдачи норм ГТО. Этот тир, по мнению экспертов, является одним из лучших в Поволжье.

ДАЛИ НАМ ВОЗМОЖНОСТЬ ЖИТЬ

Символический ключ от тира и военно-патриотического клуба его руководителям был вручен на церемонии открытия.

- Наше поколение остается в неоплатном долгу перед героями войны и тыла. Самое простое, что мы можем сделать, - сохранить память о людях, которые отдали жизнь за нашу с вами свободу, за возможность жить, работать, двигаться вперед. Но, к сожалению, не все герои войны преданы земле со всеми почестями. Большая благодарность поисковикам, что находится время и желание для скрупулезной работы. Ведь пока мы не похоронили последнего солдата, война не может считаться законченной, - подчеркнул Руслан Шигабутдинов.

- Очень символично, что «Нижнекамскнефтехим» смог сдать эти уникальные объекты в год 75-летия Победы, - сказал генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин. - Мы надеемся и верим, что в нашей стране больше никогда не будет войны. И все же практические навыки стрельбы нужно иметь, и теперь каждый из нас может пострелять из пневматического и другого оружия.

Очень рады, что молодежь может прикоснуться здесь к истории страны, а также присоединиться к поисковому отряду. И, конечно, благодарим акционеров АО «ТАИФ», которые не только поддерживают начинания, но и вдохновляют продолжать дело.

«ВОПРОСЫ НЕ КОСМИЧЕСКИЕ, НО ИХ МНОГО»

В честь юбилея Победы большой подарок получили герои войны и тыла, а также ветераны компании. Это обновленный офис Совета ветеранов войны и труда ПАО «Нижнекамскнефтехим», который находится по новому адресу: улица Лесная, дом 45. В просторном помещении на средства предприятия провели капитальный ремонт, закупили мебель и оргтехнику. До этого общественники работали в очень стесненных условиях. Совет ветеранов - это организация, куда пожилой человек может обратиться для защиты своих интересов и решения насущных проблем. Сегодня на учете в Совете находится свыше 10,5 тысячи граждан, из них три фронтовика, 113 тружеников тыла и три вдовы участников войны.

- Каждый работник нашего предприятия знает, что при выходе на пенсию он не окажется брошен, его будут поддерживать. Теперь все вопросы будут решаться в этом помещении, - отметил Айрат Сафин.

- Впечатления замечательные - созданы хорошие условия для работы. Этот офис Совета ветеранов, несомненно, один из самых достойных в республике. Гордимся, что наше градообразующее предприятие так заботится о старшем поколении, - сказал председатель Совета ветеранов ВОВ и труда города Нижнекамска Григорий Китанов.

В Совете отметили, что в 2020 году ветеранам Великой Отечественной войны предприятием были выделены средства на ремонт квартир. Труженикам тыла, а также участникам войны перечислили деньги на годовую оплату ЖКУ, а также денежное вознаграждение к юбилею Победы. Многие из них побывали в санатории-профилактории «Корабельная роща».

- Я думаю, это помещение Совета ветеранов будет комфортным и для сотрудников, и для посетителей. Они люди уже немолодые, чутко чувствующие невнимание. Но мы можем с ними встретиться, выслушать и разобраться в вопросах по существу. Как правило, вопросы житейские, не космические, но их бывает много. Здоровья, успехов всему коллективу, чтобы все пожелания и чаяния решались в оперативном режиме, - напутствовал Руслан Шигабутдинов.

СПРАВКА

ПАО «Нижнекамскнефтехим», входящее в группу компаний «ТАИФ», - одна из крупнейших нефтехимических компаний в Восточной Европе. Занимает ведущие позиции среди отечественных производителей синтетических каучуков, пластиков и этилена. Продукция предприятия экспортируется в более чем 50 стран Европы, Америки и Юго-Восточной Азии.