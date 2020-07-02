Вместе смотрели порно: в Татарстане у отца, обвиняемого в секс-насилии над 1,5-годовалой дочкой, нашли компрометирующее видео

Мать, пострадавшего ребенка, встала на защиту обвиняемого. Мужчине инкриминировали секс-насилие над собственной 1,5-годовалой дочерью, но суд его оправдал.

- Этого человека я давно знаю, никакого криминала здесь нет, - говорила тогда следователю мать пострадавшей девочки Мария (Все имена изменены – Ред.). Хотя потом женщина сама написала заявление в полицию на своего гражданского супруга. Спустя время Мария поменяет свои показания и встанет на защиту сожителя.

Не усмотрел здесь криминала и городской суд Бугульмы. 27-летнего Степана оправдали и отпустили на свободу. Мало того, мужчине, которого обвиняли в секс-насилии над собственной 1,5-годовалой дочерью, еще и предоставили право на реабилитацию, а также подать иск на возмещение морального ущерба в связи с неправомерным уголовным преследованием.

Вот только прокуратура оказалась против такого решения. Там насчитали целый ряд не состыковок, не говоря уже и о компрометирующем видео, и подали апелляцию в Верховный суд Татарстана.

- Пускай обжалуют. Я не боюсь. Я знаю за себя. За меня тоже все знают, - заявляет сам Степан.

Отметим, что апелляцию прокуратуры рассмотрят уже в эту пятницу, 3 июля.

СОЦИАЛЬНО ОПАСНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Мария и Степан сошлись, когда женщина уже была в разводе. Она воспитывала двух детей от первого брака – 11-летнего Игоря и 5-летнюю Наталью. В 2018 году у новоиспеченной пары родилась дочь Света. В брак гражданские супруги так и не вступили. Мария записала Свету на своего бывшего мужа.

Выпускник коррекционной школы Степан нигде официально не работал, так, шабашил время от времени. Да и Мария особо не утруждала себя трудоустройством. Нашла возможность работать в магазине по продаже пива и то неофициально – неделя через неделю. Выходила на смены – с 12.00 и до поздней ночи. Постоянно отлучаться домой к детям у женщины возможности не было. На хозяйстве оставался один Степан.

На эту семью уже давно обратили внимания в органах опеки – родители толком не работают, дети порой предоставлены самим себе, а когда кто-то приходит, распахивают дверь, не выясняя предварительно, кто пришел. Девочки не ходят в детсад и часто остаются на попечении старшего – 11-летнего брата. В квартире не раз замечали антисанитарию, да и долги по коммуналке ни о чем хорошем не говорили. Семью поставили на учет как находящуюся в социально опасном положении.

ВОКРУГ ЛЕЖАЛИ ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ И ПОДГУЗНИК СО СЛЕДАМИ КРОВИ

В тот день 27 октября 2019 года Мария была на работе, дома с детьми остался Степан. Сожители общались по телефону, и умудрились поругаться. Затем помирились, и мужчина даже отнес Марии на работу обед.

Но в какой-то момент переписка между ними снова стала конфликтной. В это время маленькой Свете надо было поменять подгузник. Со слов матери девочки, обычно это делала она. В этот раз настала очередь отца девочки. Но, похоже, что Степан не сразу приступил к смене подгузника у дочери.

Поэтому пришлось приложить немало усилий. Вот тогда, как заявил на первом допросе Степан, он и разозлился – ссора с женой и кричащие в квартире дети. Все это, по сути, могло стать спусковым крючком.

Вытирая Свету влажными салфетками, Степан, как он сам утверждал, нечаянно пальцами повредил дочь. Пошла кровь, и ее было так много, что мужчина испугался и его начало трясти.

Он сообщил Марии о произошедшем. Та потребовала вызвать «скорую». Но Степан отказался, так как вроде обильное кровотечение прекратилось. Тем не менее мать девочки позвонила своей подруге и попросила прийти к ним домой, чтобы найти медполис и свидетельство о рождении ребенка.

Пока подруга находилась в их квартире, Мария смогла отпроситься с работы и приехать на такси. Когда она оказалась рядом с дочкой, стало понятно, что «скорую» все же нужно вызывать.

Зайдя в квартиру, медики обратили внимание на лежащие вокруг влажные салфетки и подгузник со следами крови. Было принято решение госпитализировать ребенка. Отвезли в соседний город, так как в Бугульме не было нужного специалиста.

В больнице зафиксировали травму и срочно сделали операцию – наложили два шва, а после сообщили в полицию. Так, как у девочки, по мнению медиков, были признаки сексуального насилия. Врач предложил матери с ребенком на всякий случай остаться под наблюдением в больнице. Но Мария отказалась и вернулась с дочкой в Бугульму – в местную ЦРБ.

Пока она ехала, то пыталась дозвониться до Степана. Но телефон не отвечал. Набрала номер старшего сына и трубку взяла ее бывшая свекровь. Та рассказала, что Степана уже забрала полиция.

- Постучались в дверь, я открыл. Там полиция. Предложили проследовать с ними. Я сказал, как я могу дети же, останутся одни. Тогда позвонил бабушке старших детей, - вспоминает сейчас Степан.

Мария же написала в полицию заявление о причинении вреда здоровью дочери. В котором винила своего гражданского мужа. В итоге было возбуждено уголовное дело по статье «Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».

Во время обыска в квартире изъяли подгузник и трусы Степана, испачканные кровью девочки.

ДЕНЬ РОЖДЕНЬЯ ДОЧЕРИ

На время расследования мужчину отправили под домашний арест по месту его регистрации – у отца. Общаться с гражданской женой Степану было была категорически запрещено. Но он нарушил этот запрет – вскоре он заявился к семья. По словам мужчины, он пришел на день рожденья дочери.

После этого Мария изменила свои первоначальные показания и встала на защиту Степана. Из-за этого во время суда женщину отстранили от представления интересов пострадавшей дочери. Теперь за Свету выступают органы опеки.

- Сейчас мы все также проживаем вместе, Степан сидит с детьми. Все это неправда, что он насиловал дочь, - теперь утверждает Мария.

ЭКСПЕРТИЗА И ВИДЕО

Во время следствия был проведен ряд экспертиз. Так, одна из них показала, что протиранием влажными салфетками травм, которые были зафиксированы у 1,5-годовалой девочки, нанести невозможно.

- У него есть кольцо, которое треснуло, вот оно и поцарапало Свету, - в свою очередь объяснила Мария в беседе «Комсомолкой».

Сам же Степан пошел проверку у психиатров. Те признаков педофилии у него не обнаружили, но зато выявили легкую умственную отсталость и алкогольную зависимость. К слову, это не является основанием считать мужчину опасным для общества.

Нормальным считают Степана и его знакомые. С некоторыми он дружит семьями. Степану даже оставляли на присмотр своих детей. Они к нему тянутся. Да и старшие сын с дочерью Марии, которые от другого брака, давно уже называют его не по имени, а папой. Степан готовил среднюю Наталью к поступлению в первый класс.

В то же время в смартфоне Степана правоохранители нашли ссылки на порнографические сайты. На что Мария заявила, что она смотрела их вместе с гражданским супругом. Вот только откуда у Степана в том же телефоне видео с обзором покупки искусственного влагалища?

Как рассказали «Комсомолке» собственные источники в правоохранительных органах, на записи видно, как покупатель «девайса» несколько раз засовывает внутрь его свой палец.

Кстати, интерес к порно-сайтам у обвиняемого судья посчитал нормальным для взрослого человека – признаков педофилии же эксперты у мужчины не выявили. А значит и сексуального умысла в отношении 1,5-годовалой дочки у Степана не было. И, похоже, это и стало главной причиной для оправдания мужчины.

ПОЧЕМУ НЕ ПОДМЫВАЛ ДОЧКУ ВОДОЙ?

На суде, как стало известно «Комсомолке», на вопрос – почему не подмывал дочку водой? Степан ответил, что электроплита долго нагревается, да и в бойлере вода также еще не нагрелась.

Вот только, как сообщил «Комсомолке» собственный источник в правоохранительных органах, по показаниям старшего сына Марии, теплая вода все же была – мальчик в тот день после похода в туалет мыл ею руки.

Теперь материалы уголовного дела, в том числе и этот довод, рассмотрит и Верховный суд Татарстана. «Комсомолка» продолжает следить за данной ситуацией.