2020-07-01T19:25:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Татарстане, последние новости на 2 июля 2020: на лечении остаются 1 216 человек

Темп прироста больных COVID-19 в республике равен 0,9%
Олег ЛУГОВОЙ
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Бессимптомное течение вируса наблюдается у 34% пациентов, в тяжелой форме – 1,7%.Бессимптомное течение вируса наблюдается у 34% пациентов, в тяжелой форме – 1,7%.Фото: Андрей АБРАМОВ
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По последним данным в Татарстане выявлено 40 новых зараженных коронавирусом. За все время пандемии в республике вирус подхватили 4 595 человек. Также, по сообщениям регионального оперштаба по борьбе с распространением инфекции, в регионе от COVID-19 излечились 3 446 пациентов, а 16 скончались.

Сейчас, по данным Роспотребнадзора Татарстана, в регионе на лечении находится 1 216 больных коронавирусом.

Завозными случаями являются 5,6%, контактными – 56%, а в 38% случаев путь передачи инфекции так и не был установлен.

Среди заболевших рабочие и служащие составляют 51%, пенсионеры – 23%. Бессимптомное течение вируса наблюдается у 34% пациентов, в тяжелой форме – 1,7%.

Темп прироста больных COVID-19 в республике равен 0,9%. На изоляции с подозрением на вирус сейчас находится 1 330 человек. В том числе и те, кто контактировал с инфицированными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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