«Это мы»: новый суперхит специально для тех, кто находится в поиске нового сериала

Телеканал ТНТ снова решил пойти на смелый эксперимент и запускает в своем эфире культовый драматический сериал «Это мы». Между прочим, западных сериалов в прайме на ТНТ не было целых 15 лет! Да, по ночам телеканал крутил достойные проекты, но видели только эстеты-полуночники. И совсем другое дело сейчас — с 6 июля «Это мы» можно будет смотреть на ТНТ в 22:00.

Удивительно, но сериал Дэна Фогельмана «Это мы» практически неизвестен у нас в стране, несмотря на то, что в мире эта драма собрала восторженные отзывы миллионов зрителей и целый ряд престижных наград от профессионалов индустрии: от «Эмми» и MTV до «Золотого глобуса» за лучшую актерскую игру. Причем, Стерлинг К. Браун стал первым в 75-летней истории премии чернокожим обладателем Golden Globe. Сейчас этот факт вспомнить особенно актуально.

Что касается самой истории, то она параллельно развивается сразу в двух временных промежутках: в 80-х годах прошлого века и в наше время, примерно с 2016 года. По сюжету муж и жена Джек и Ребекка Пирсоны ждут тройню, которая появляется в день 36-летия мужа. Отдельно стоит отметить, что число 36 играет немаловажную роль в повествовании. Настолько, что создатель сериала Дэн Фогельман всерьез хотел назвать сериал «36», - он сразу признался, что ему не по душе пафосное This is us. Почему 36? Ну, как уже говорилось выше, тройня появилась у Джека, когда ему было 36 лет и события сериала развиваются ровно через 36 лет после их рождения. А если продолжить фантазировать и умножить 36 на 2, то получим ровно 72. Именно столько эпизодов насчитывает сериал.

Уже в самом первом эпизоде все переворачивается с ног на голову, но, чтобы это лучше понять, придется слегка поспойлерить. Действие сериала развивается в двух временных эпохах, но понять это лишь по одной картинке невозможно. Вроде бы Джек и Ребекка в 80-х выглядят так же, как и их повзрослевшая тройня спустя 36 лет. Другими словами — никакого прыжка через пространство и время не видно, более того, перед авторами стоит задача как можно сильнее замаскировать временной барьер, размыть границы, ни в коем случае не сдать путешествие во времени зрителю. Поэтому складывается полное ощущение, что Джек, Ребекка и их тройня — это современники, представители одного поколения, одной эпохи... «Заговор» Фогельмана раскрывается лишь в самом конце, когда приходит осознание того, что всего за час мы прыгали на 36 лет вперед и назад бесчисленное количество раз. В финале первого эпизода получаешь невероятное ощущение: а что, так можно было? Оказывается, не только можно, но и нужно, иначе как еще заполучить такой редкий микс эмоций: от недоумения до восторга.

Но вернемся к сюжету и поближе познакомимся с главными героями. Первый из троицы Пирсон — звезда телевидения, слащавый красавчик Кевин. Он успешен, знаменит и богат, вот уже несколько лет снимается в ситкоме «Manny», что можно перевести на русский, как «Нянь». Он всегда в кадре с оголенным торсом, обнажающим его великолепную фигуру и с младенцем на руках. Вроде бы все нормально: большое количество поклонников, преимущественно поклонниц, приличный контракт и светлое будущее. Но 36-летний актер, похоже, крепко словил кризис среднего возраста и все чаще задумывается о том, что он — заложник глупого образа. Однажды он даже устроил большой скандал прямо на площадке, сорвав съемки. Он угрожает продюсерам покинуть шоу, но жестокий мир шоу-бизнеса уже приготовил для актера суровый ответ. Если Кевин и правда покинет шоу, то влиятельный босс канала обещает уничтожить его, как актера. И вот здесь Кевину нужно хорошенько подумать.

Еще один из троицы, Рэндалл — успешный бизнесмен, жесткий руководитель и одновременно любящий муж и отец. Он знает, что был когда-то усыновлен Пирсонами, поэтому мечтает найти своего отца, который когда-то оставил новорожденного прямо на улице. Но его цель не просто повидаться с папашей, узнать, как обстоят дела, он хочет взглянуть в глаза человеку, который 36 лет назад поступил с ним жестоко. Забегая вперед, отца он своего найдет и даже встретится с ним лично, чтобы сказать все, что он о нем думает.

У двух братьев есть еще и сестричка — толстушка Кейт, которая мечтает уже расстаться со своими килограммами. Она посещает клуб анонимных толстяков, где такие же, как и она делятся друг с другом своими переживаниями. В этом клубе она знакомится с молодым человеком и, кажется, что независимо от того похудеет она или нет, ее личная жизнь как минимум наладится.

Всем, кто находится в поисках нового отличного сериала (а таких очень много) просто обязан начать смотреть одну из лучших драматических историй последнего времени. This is Us — это не скоротечная интрижка на пару вечеров, а долгосрочные и крепкие отношения, возможно, на всю жизнь.

Драматический сериал «Это мы» (This is us) смотрите на ТНТ начиная с 6 июля в 22:00