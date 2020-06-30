Летний отдых детей Татарстана 2020: на Черное море в поездах отправят 3 751 ребенка

На летний отдых детей 2020 Татарстан намерен потратить 1,6 миллиарда рублей, что на 5% больше, чем в прошлом году. Из-за смещенных сроков начала смен предполагается охватить им 82 890 школьников. Из них 65 807 ребят проведут часть лета в стационарных загородных лагерях. 13 210 детей, которые попали в сложную жизненную ситуацию, обеспечат бесплатными путевками, также кампания охватит и более 1 000 школьников с ограниченными возможностями здоровья. Об этом на онлайн-брифинге сообщил глава Минмолодежи Татарстана Дамир Фаттахов.

При этом из их общего числа 3 751 ребенок отдохнет на Черноморском побережье (забронировано уже около 2 000 путевок). Речь идет о пяти лагерях: ДОЛ «Приазовец» (Анапа), ДОЛ «Витязь» (Анапа), ДОЛ «Янтарь» (Анапа), ДОЛ «Юбилейный» (Туапсе) и ДОЛ «им.Казакевича» (Бахчисарайский район Крыма). На отдых там детей республика потратит 84,5 миллиона рублей.

НА СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОЕЗДАХ

Впервые Татарстан отказывается от транспортировки детей на Черное море на самолетах. Их доставят на специализированных поездах.

- Это позволило сэкономить 33 миллиона рублей. При этом уменьшились и затраты родителей, так как теперь не будет начисляться подоходный налог на дотацию, который ранее начислялся на получаемую дотацию на организацию авиаперелета, - сообщил Фаттахов.

Детей будут перевозить на современных вагонах с кондиционерами, также в каждом составе будет по два вагона-ресторана. Первая отправка татарстанских детей на море состоится ориентировочно после 22 июля после отмены ограничений в Краснодарском крае и Крыму.

Особое внимание уделили и самой процедуре поездки. Так, на ж/д вокзале Казани для сбора и медосмотра детей организуют отдельные места, а также территорию «зеленого коридора», по аналогии с аэропортами. Вместе с представителями Роспотребнадзора у детей перед отъездом дистанционно замерят температуру. И это не последнее новшество.

- Впервые организуем монолагеря, где будут отдыхать только дети из Татарстана, без других регионов, - заявил глава Минмолодежи Татарстана.

По его словам, для обеспечения безопасности детей на отдыхе межведомственной комиссией Татарстана будет вестись круглосуточный контроль.

НИКАКИХ РОДИТЕЛЕЙ И ДИСКОТЕК

Что же касается лагерей внутри Татарстана, то летом 2020 года работать будут только загородные и уже с 1 июля. С учетом пандемии коронавируса для пришкольных лагерей дневного пребывания, а также лагерей труда и отдыха, произойдет перенос летнего объема работы на осень и зиму.

В то же время, по словам руководителя Роспотребнадзора республики Марины Патяшиной, идет активная санитарно-эпидемиологическая экспертиза мест отдыха детей. Разрешения на работу выдано уже 63 загородным лагерям.

Из основных требований к их открытию Патяшина выделила - подбор персонала только после обследования на антитела к коронавирусу (не позднее чем за 72 часа до начала работы). Если они есть и показывают, что человек уже переболел, то его отправят на дообследование.

Детей же будут допускать в лагерь при наличии справки от врача, где будет указана информация о прививках, отсутствие наличия контакта с зараженными и самого заболевания. После заезда, за ними будет вестись круглосуточное меднаблюдение – в лагере на постоянной основе будет находится врач и медсестра. Они, в том числе, будут дистанционно замерять у прибывших ребят температуру.

Заезд и выезд детей будет осуществляться разово – все сразу. Между сменами перерыв в два дня - на дезинфекцию помещений.

Во время пребывания в лагерях ни персонал, ни дети их не покидают, родители и близкие родственники на территорию не допускаются. Все занятия будут проходить исключительно внутри отрядов и в большинстве своем на открытом воздухе. Массовые мероприятия, в том числе дискотеки, запрещены, социальная дистанция 1,5 метра – для ее соблюдения даже кровати в корпусах подальше расставили.

- За каждым лагерем закреплен отдельный специалист Роспотребнадзора, - заявила Марина Патяшина. – Он будет вести жесткий контроль не только за соблюдением рекомендаций управления в связи с коронавирусом, но и за питанием детей.

К слову, в летних лагерях Татарстана детям и персоналу на территории разрешается ходить без масок и перчаток. Другое дело работники пищеблока и медики – они обязаны носить средства индивидуальной защиты.

НАДО ЗНАТЬ

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