В МарГУ будут готовить специалистов в области цифровых технологий

С каждым годом всё больше компаний и научных центров фокусируют свою деятельность на создании искусственного интеллекта, разработках по кибербезопасности, нейронным сетям и Big Data.

По данным исследования hh.ru, в России растёт спрос на цифровые профессии. Лидирующие области по цифровым кадрам – это, конечно, IT и маркетинг. Несмотря на довольно высокую среднюю заработную плату по России в 58-60 тысяч рублей, профессионалов цифровых технологий всё ещё недостаточно. Именно поэтому так важно подготовить высококвалифицированных специалистов в сфере цифровой экономики, программирования и искусственного интеллекта, инженерии, нанотехнологий и электроэнергетики, чем и будет заниматься новое подразделение Марийского государственного университета – Институт цифровых технологий.

Перед вузом стояла задача – создание интеллектуальной образовательной среды, нацеленной на фундаментальную подготовку специалистов и развитие цифровых компетенций у обучающихся. Во многом это стало возможным благодаря многолетнему сотрудничеству Марийского государственного университета с ведущими научными центрами и предприятиями России и мира, такими как Московский физико-технический институт, Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца, МАК «Вымпел», Центральный научно-исследовательский институт машиностроения, Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, Завод полупроводниковых приборов, Марийский машиностроительный завод, Юго-Западный Цзяотун университет (Китай) и университет Кантабрии (Испания), которые вместе образуют мощный индустриальный кластер.

В рамках функционирования нового института особое внимание будет уделено усилению партнёрства МарГУ и МФТИ с созданием благоприятных условий для обмена лучшими научно-образовательными практиками и распространением передового опыта. С 2019 года на базе МарГУ для школьников Лицея № 28 Йошкар-Олы и Лицея Бауманский работает инженерный класс. В ходе обучения школьники углубленно изучают профильные предметы, посещают элективные курсы и разрабатывают интересные проекты инженерной направленности. Занятия проводят ведущие учёные вуза и МФТИ.

А уже в этом году состоится набор студентов МарГУ на десятки новых профилей, связанных с математическим моделированием, нейросетевыми технологиями, анализом больших данных, высокопроизводительными вычисления, программированием, искусственным интеллектом и информационными системами, и технологиями в цифровой экономике и электроснабжении. Прививая цифровую культуру и цифровую этику, университет будет формировать у студентов компетенции и навыки, необходимые для жизни и работы в цифровом мире.

В будущем планируется открыть приём и на другие образовательные программы по смежным направлениям подготовки и по программе двухдипломного образования, также в перспективе сотрудничества создание и запуск совместных электронных образовательных курсов.

Особенность цифровых технологий заключается в том, что они стоят на стыке различных отраслей и областей знаний, поэтому Институт цифровых технологий создан как межфакультетский институт, в котором работают преподаватели с различных институциональных структур (экономический факультет, электроэнергетический факультет, физико-математический факультет). Новый институт открывает возможность выбора индивидуальной образовательной траектории (образование нового уровня, где запросы обучения формирует сам студент). Благодаря полученным знаниям, компетенциям, практике и навыкам работы с цифровыми технологиями, у студентов МарГУ ещё больше расширяется перспектива трудоустройства в ведущие кампании страны и за рубежом, что позволит построить успешную карьеру с большим заработком.

- Мир не стоит на месте, и очевидно, что система образования МарГУ должна адаптироваться под требования научно-технического прогресса. А для этого необходима модернизация программ, инфраструктурной базы и образовательных технологий, которые применяются в данный момент. Мы предлагаем модель трудоустройства во время учебы, поэтому сама учёба кардинально пересматривается. Цифра сегодня – это сквозная технология для человека. Вокруг неё у нас будет строиться новый институт - отметил ректор МарГУ Михаил Николаевич Швецов.