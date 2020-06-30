2020-06-30T14:25:44+03:00
Общество

Итоги Effie Index Global 2020: Билайн завоевал 4 место среди самых эффективных телеком брендов Европы и 7 место в мире

Билайн вошел в список самых эффективных брендов мира по версии Effie Index Global 2020, заняв 4 место в рейтинге телеком-брендов Европы и 7 место в мире в той же категории
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Effie Index Global 2020 – ежегодный рейтинг, который выбирает самые эффективные бренды и рекламные агентства с учетом реализованных кампаний. Признание профессионального сообщества на глобальном уровне принесли в рамках Effie Index Global 2020 Билайн проекты 2019 года:

- акция «Гиги за шаги» была удостоена сразу двух наград EFFIE AWARDS RUSSIA 2019 (золото и серебро) в категориях «Кампании с краткосрочным эффектом» и «Старт ап - эффективный запуск». Проект состоял из инсталляций в центральных парках Москвы и Санкт-Петербурга, активаций в социальных сетях и digital-каналах, а также специальный сервис для прогулок с интересными и нестандартными маршрутами по городам России, офлайн и онлайн квестами и иммерсивными аудиогидами «Город по шагам».

- проект «Алиса, говори, говорю» завоевал бронзу EFFIE AWARDS RUSSIA 2019 в категории «Медиаинновация и медиаидея». Этот проект стал первой рекламной интеграцией сообщения бренда в общение между голосовым помощником Яндекса Алисой и пользователем.

- проект «Суперсила Билайн ТВ (Дедпул)» получил бронзу в категории «Агенты влияния. Кампания с известными персонами».

- совместный SMS-сервис Билайн и поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» по привлечению волонтеров в локальную зону проведения поисковых мероприятий «Потеряться – не значит пропасть!» удостоился высшей награды (золото) в категории «Вклад в общество и устойчивое развитие. Бренды»

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