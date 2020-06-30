Коронавирус в Марий Эл, последние новости на 30 июня 2020: режим повышенной готовности продлен до 17 июля

Согласно последним официальным данным, в Марий Эл за сутки было зарегистрировано 23 новых случая коронавируса. Так, за все время пандемии в республике диагноз COVID-19 был подтвержден у 2 930 пациентов. К этому времени 2 818 человек уже излечились, а 23 скончались. При этом по данным организационно-аналитического управления главы Марий Эл, в регионе сутки зафиксировано 25 новых случаев COVID-19, а с начала пандемии выздоровели 1 862 человека. Темп прироста заболеваемости составил 0,86%, коэффициент распространения – 0,79.

Отметим, что 27 июня Марий Эл перешла на второй этап снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Так, была разрешена работа магазинов площадью до 800 квадратных метров с отдельным входом. В том числе в республике можно оказывать стоматологические услуги детям, заработали организации сферы физической культуры, спорта и фитнес-индустрии.

Но как только выходные закончились глава региона Александр Евстифеев продлил режим повышенной готовности до 17 июля 2020 года включительно. Отметим, что согласно этому не разрешается проводить массовые мероприятия, в том числе и спортивные.

При этом данные ограничения, в частности, не распространяются на подготовку и проведение выборов, а также референдумов – с соблюдением всех предписаний Роспотребнадзора.