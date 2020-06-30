Коронавирус в Ульяновской области, последние новости на 30 июня 2020: ограничения продлили до 15 июля

Коронавирус в Ульяновской области, последние новости на 30 июня 2020 – выявлено 107 новых зараженных. За все время пандемии в регионе диагноз COVID-19 поставили уже 5 674 людям. Летальным исходом болезнь закончилась для 36 пациентов. Сейчас из-за коронавируса под медицинским наблюдением находятся 5 118 человек.

Возможно из-за того, что в Ульяновской области ежесуточный прирост новых больных с коронавирусом превышает 100 человек, ее губернатор Сергей Морозов решил продлить действие ограничений, введенных из-за пандемии. Напомним, что очередная волна послаблений должна была начаться уже 30 июня.

Однако своим указом Морозов отодвинул эту дату пока до 15 июля. Так, ограничения предположительно до этого дня будут продолжать действовать для кафе и ресторанов, а также летних лагерей. В детсадах продолжат работать только дежурные группы.

При этом в указе губернатора Ульяновской области все же прописан ряд послаблений для бизнеса в Кузоватовском и Карсунском районах. Там теперь ресторанам и кафе можно принимать клиентов на открытом воздухе, разрешена работа фитнес-клубов, саун, бань, СПА-салонов и соляриев.

Отметим, что до этого момента данные послабления режима действовали только в Базарносызганском, Инзенском, Старокулаткинском и Сурском раи онах, а также в Ульяновске.