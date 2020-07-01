В колонии Ульяновской области зеки сделали подкоп, чтобы потом сбежать на Украину

Целых 20 метров – именной такой длины подкоп из колонии строгого режима №10 в Димитровграде сделали двое зеков. По нему они хотели сбежать словно в голливудском фильме. Но хэппи-энда не произошло – несмотря на маскировку, тоннель был обнаружен сотрудниками УФСИН. Они быстро установили авторов плана дерзкого побега. В исправительное учреждение для разбирательства тут же прибыла следственная группа от местной полиции.

На данный момент пока известно, что подкоп зеки начали делать под основным ограждением канализационно-насосной станции колонии. Им удалось прорыть тоннель, который уже на три метра выходил за последний охранный периметр.

- На место происшествия прибыло руководство УФСИН России по Ульяновской области. В учреждении проводятся оперативно-следственные мероприятия. Материалы будут переданы следственный комитет, - сообщили по факту подкопа в колонии «Комсомолке» в УФСИН Ульяновской области.

При этом было установлено, что все свои действия решившиеся на побег зеки координировали по мобильному телефону с сообщником, который находится на свободе. По предварительной информации, он должен был увезти сбежавших на машине. В последствие этот же сообщник должен был организовать им безопасный переход через границу – на Украину.

Сколько в итоге участникам неудавшегося побега понадобилось времени, чтобы вырыть такой длинный тоннель, пока не сообщается.

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