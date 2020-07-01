Роскошная коллекция продуктов для домашнего спа-ухода - Royal SPA от Planeta Organica

Planeta Organica, бренд-путешественник, коллекционирующий экзотические бьюти-компоненты и рецепты красоты со всего мира, создал коллекцию роскошных спа-процедур для домашнего ухода. Уникальные ингредиенты, богатые составы и подробные инструкции — в коллекции Royal SPA продумано абсолютно все, чтобы вы могли погрузиться в состояние безмятежности и подарить своей коже и волосам роскошь индонезийского, тайского, индийского и австралийского спа, не выходя из дома.

Коллекция Royal SPA - это четыре программы с тщательно разработанными составами и последовательностью нанесения ингредиентов для самостоятельного проведения спа-церемонии. В ее основу легли традиции ухода за кожей и волосами лучших мировых спа-курортов Тайланда, Индонезии, Индии и Австралии. Мы использовали те ингредиенты, которые сотни лет применяются в этих странах при проведении бьюти-ритуалов. Это экзотические растительные масла (кокоса, ши, какао, кунжута, амлы и др.), пряности (кардамон, гвоздика, корица, фенхель и др.), паста и порошок из трав и орехов (кокоса, коры сандалового дерева, перца чили и др.), эфирные масла (сандала, розы, иланг-иланга и др.), натуральная моющая основа из мыльного ореха.

Программа разработана так, чтобы каждое следующее средство максимально дополняло предыдущее, оказывая не только косметический, но и релаксирующий эффект. Вот почему для максимального результата мы рекомендуем соблюдать последовательность нанесения ингредиентов. Специально подобранные сочетания пряностей и эфирных масел сделают вашу церемонию ухода за телом, лицом или волосами не только суперэффективной, но и абсолютно незабываемой по психоэмоциональному воздействию. Выделите всего 25-60 минут (в зависимости от программы) вашего времени — об остальном позаботится Royal SPA. Уходы, вобравшие в себя лучшее из индийского, тайского, индонезийского и австралийского спа, погрузят в состояние абсолютной безмятежности и неги, делая вашу кожу и волосы по-королевски роскошными.

Приглашаем прямо сейчас отправиться в незабываемое виртуальное путешествие по лучшим спа-курортам мира вместе с Planeta Organica!

ИНДОНЕЗИЯ

ORGANIC LULUR - старинный ритуал по уходу за телом, который проводился в королевском дворце на острове Ява в Индонезии. В течение долгого времени рецепты этого ритуала не раскрывались индонезийскими знахарями-бальянами, а такой уход был исключительной привилегией королевской семьи. Команде Planeta Organica удалось получить древние рецепты красоты, и теперь вы можете побаловать себя роскошным SPA-уходом Lulur, не выходя из собственной ванной комнаты. Зажгите ароматные свечи, включите тихую музыку и начните поистине королевский ритуал красоты.

ИНДИЯ

BIO AYURVEDA SPA DAY - таинство ухода за волосами, основанное на древней мудрости аюрведы. Команда Planeta Organica отобрала лучшие рецепты аюрведических уходов специально для вас. Уникальная коллекция ритуалов создана на основе ценных натуральных ингредиентов, подаренных самой природой.

АВСТРАЛИЯ

BIO HONEY SPA DAY - секрет идеально сияющей и безупречно гладкой кожи. Команда Planeta Organica вдохновилась уникальными свойствами австралийского меда и основанными на нем традиционными рецептами красоты. Изысканные, утонченные и яркие продукты на основе натуральных ингредиентов позволяют не только поддерживать кожу в идеальном состоянии, но и погрузиться в мир безмятежности и блаженства.

ТАЙЛАНД

ORGANIC THAI SPA DAY - уход, основанный на древних знаниях сиамских мудрецов о свойствах целебных растений. Команда Planeta Organica собрала древние рецепты красоты Королевства Сиам для обретения гармонии, молодости и красоты. Они легли в основу уникальной коллекции THAI SPA DAY для совершения роскошного ритуала по уходу за лицом и телом.

ПРОГРАММА ORGANIC LULUR SPA DAY (ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ SPA-РИТУАЛА - 60 МИНУТ)

1. Обновляющий сахарный скраб для тела с драгоценными индонезийскими специями - 10 минут.

2. Омолаживающая маска-обертывание для тела с пастой Лулур - 10 минут.

3. Возрождающая молочная ванна красоты для тела с 7-ю натуральными афродизиаками - 15 минут.

4. Омолаживающая теплая масляная маска-свеча для лица - 20 минут.

5. Ароматный питательный крем-баттер для тела с традиционным маслом Бокаши - 5 минут.

ПРОГРАММА ORGANIC LULUR SPA DAY

RENEWING BODY SCRUB

Очищение сахарным скрабом с драгоценными индонезийскими специямии превращает уход за телом в расслабляющую SPA-процедуру, бережно обновляет кожу, дарит изысканный аромат и молодость, пробуждает природное сияние и наполняет энергией.

- Кокосовый сахар;

- Зеленый кардамон;

- Мускатный орех;

- Индийский тамаринд;

- Масло орехов келувак;

- Ямайский душистый перец.

REVITAL BEAUTY BATH

Возрождающая молочная ванна красоты (соль) для тела с 7-ю натуральными афродизиаками погрузит вас в мир наслаждения и блаженства. Позвольте вашему телу расслабиться, а мыслям прийти в гармонию.

- Куркума;

- Имбирь;

- Кардамон;

- Масло кайенского перца;

- Пудра из мякоти кокоса;

- Кора и масло сандалового дерева;

- Эфирное масло розы;

- Органическое масло иланг-иланг;

- Органическое масло лотоса.

ROYAL BODY MASK

Паста Лулур на основе ароматных масел и пряностей пользуется большим спросом среди невест индонезийских островов Ява и Бали. Омолаживает, тонизирует, делает кожу необычайно гладкой и шелковистой.

- Куркума;

- Имбирь;

- Кардамон;

- Масло кайенского перца;

- Пудра из мякоти кокоса;

- Кора и масло сандалового дерева;

- Эфирное масло розы;

- Органическое масло иланг-иланг;

- Органическое масло лотоса.

MIRCLE FACE CANDLE OIL

Омолаживающая теплая масляная маска–свеча — роскошный SPA-ритуал для лица. Натуральные масла глубоко питают и восстанавливают, кожа сияет природной красотой и молодостью.

- Органическое масло какао;

- Масло ореха кемири;

- Органический экстракт банана Кавендиш;

- Индонезийский мед Борнео;

- Органическое масло пачули

ROYAL BODY OIL

Уход для тела с традиционным маслом Бокаши - невероятное наслаждение с мягкой текстурой и соблазнительным ароматом. История балийского масла Бокаши уходит вглубь столетий, древние балийцы считали, что масло даровано людям богами в качестве средства пробуждающего любовь, красоту и молодость. Представляет собой смесь тщательно подобранных эфирных масел редких растений.

- Органическое масло ши;

- Масло кокоса;

- Масло каепутового дерева;

- Масло цитронеллы яванской;

- Масло гвоздики;

- Органическое фенхелевое масло;

- Масло корицы;

- Масло перечной мяты.

ПРОГРАММА BIO AYURVEDA SPA DAY (ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ SPA-РИТУАЛА - 25 МИНУТ)

1. Восстанавливающий тающий сахарный скраб для кожи головы -5 минут.

2. Пенный шампунь-массаж с натуральными маслами для красоты и блеска волос - 5 минут.

3. Драгоценный индийский тоник-ополаскивание для красоты и блеска волос - 5 минут.

4. Питательная маска-обертывание с аюрведическими маслами для густоты и сияния волос - 10 минут.

ПРОГРАММА BIO AYURVEDA SPA DAY

SUGAR PEELING FOR SENSITIVE SCALP

Восстанавливающий тающий сахарный скраб для кожи головы деликатно очищает и подготавливает к последующим этапам SPA-ритуала.

- Тростниковый сахар;

- Органическое масло туласи;

- Аюрведический порошок капур качли;

- Экстракт бобов Тонка.

GOLD INDIAN HAIR MASK

Питательное обертывание - волшебный уход, секрет которого таится в драгоценных аюрведических маслах. Они проникают в структуру волос, питают пряди, возвращают густоту и природный блеск, оставляя изысканный аромат.

- Органическое масло кунжута;

- Масло золотого шафрана;

- Органическое масло ветивера;

- Органическое масло дерева ним;

- Органическое кокосовое масло.

BEAUTY MASSAGE SHAMPOO

Пенный шампунь-массаж с натуральными маслами - следующая ступень на пути к блаженству. Придает волосам роскошный блеск и жизненную силу, делает их гладкими как шелк от корней до самых кончиков.

- Органическое масло амлы;

- Индийский мыльный орех;

- Масло Бибхитаки.

MAGIC GLOSS HAIR ESSENCE

Драгоценное ополаскивание настоем индийских трав - уникальная процедура, которая приятно освежает кожу головы и придает волосам роскошный блеск и ослепительную красоту.

- Экстракт лимонного сорго

- Органический экстракт индийского лотоса;

- Экстракт корня ашвагандхи.

ПРОГРАММА BIO HONEY SPA DAY (ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ SPA-РИТУАЛА - 40 МИНУТ)

1. Омолаживающий взбитый медовый скраб для тела — 10 минут.

2. Масло-массаж для тела с диким эвкалиптовым медом — 20 минут.

3. Антиоксидантное густое медовое мыло для тела — 5 минут.

4. Ароматное густое медовое крем-масло для тела — 5 минут.

ПРОГРАММА BIO HONEY SPA DAY

TASMANIAN BODY SCRUB

Омолаживающее очищение для тела со взбитым медовым скрабом — чудесная процедура для красоты и молодости, которая обновит кожу и придаст ей безупречную гладкость и бархатистость.

- Тасманский горный мед;

- Органический экстракт прополиса;

- Розовая австралийская соль;

- Органическое масло иланг-иланг;

- Масло литсеи кубебы.

HONEY BODY MASSAGE

Массаж для тела с диким эвкалиптовым медом — ваш шаг на пути к совершенству, который откроет новый мир ощущений, наполнит кожу витаминами, сделает её невероятно подтянутой и гладкой.

- Дикий эвкалиптовый мед;

- Нектар цветов золотой акации;

- Королевское пчелиное маточное молочко;

- Органическое масло ши;

- Органическое масло какао.

TRIPLE HONEY BODY SOAP

Антиоксидантное густое мыло для тела на трёх самых редких сортах меда создано по старинным австралийским рецептам красоты, которые не имеют аналогов. Роскошная текстура великолепно очищает и питает, делает кожу безупречно чистой, свежей и сияющей.

- Мед белого австралийского клевера;

- Лимонный миртовый мед;

- Натуральный мед цветков дерева Джарра;

- Масло розы.

HONEY BODY BUTTER

Завершающий уход с ароматным густым медовым крем-маслом для тела надолго сохраняет невероятную мягкость и гладкость, глубоко питает кожу, окутывает нежной вуалью и дарит ощущение комфорта.

- Цветочный австралийский мед;

- Тасманский горный мед Лезервуд;

- Уникальный мед цветков дерева Рата;

- Органическое масло макадамии;

- Масло жасмина.

ПРОГРАММА ORGANIC THAI SPA DAY (ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ SPA-РИТУАЛА - 40 МИНУТ)

1. Драгоценное ароматное гель-масло для душа - 5 минут.

2. Моделирующий скраб для тела на 5 тайских специях - 10 минут.

3. Королевский увлажняющий лосьон для тела - 5 минут.

4. Мягкий очищающий скраб для лица - 5 минут.

5. Увлажняющая нежная маска-желе для лица - 10 минут.

6. Увлажняющий флюид-уход для лица с королевским лотосом - 5 минут.

ПРОГРАММА ORGANIC THAI SPA DAY

GOLDEN MANGO SHOWER OIL

Драгоценное очищение ароматным гель-маслом для душа подарит вам истинное блаженство, сделает кожу невероятно мягкой и шелковистой.

- Органическое масло королевского манго;

- Органическое кокосовое масло;

- Органическое масло мангостина.

SIAM BEAUTY BODY LOTION

Королевский ритуал увлажнения кожи с нежным лосьоном для тела - это уникальные ингредиенты из древних рецептов Королевства Сиам, которые подарят невероятную мягкость и гладкость коже.

- Экстракт плодов мангостина;

- Органическое кокосовое молочко;

- Экстракт тайского тамаринда.

SPICE MODELING BODY SCRUB

Моделирующий скраб на 5 тайских специях хранит в себе всю пользу природы Тайланда. После глубокого очищения, кожа становится упругой, подтянутой, восхитительно нежной и готова к последующим этапам ухода.

- Масло кафрского лайма;

- Молодой перец чили;

- Тайский имбирь;

- Масло черного кунжута;

- Органическое масло лемонграсса.

GOLDEN TANAK FACE SCRUB

Очищение мягким скрабом для лица придает коже природное сияние, словно подсвечивая ее изнутри, делает её безупречно гладкой, красивой и невероятно мягкой.

- Золотая пудра танака;

- Пюре молодой папайи;

- Органический экстракт маракуйи.

JELLY LYCHEE FACE MASK

Раскройте истинную красоту вашей кожи с помощью древнего ритуала тайских принцесс -увлажняющей нежной маски-желе для лица. Тающая текстура мгновенно насыщает кожу живительной влагой, окутывая легкой вуалью пленяющего аромата.

- Сок тайского розового личи;

- Органическая кокосовая вода;

- Комплекс аминокислот.

ROYAL LOTUS FACE FLUID

Увлажняющий флюид–уход для лица с королевским лотосом - завершающий этап ритуала красоты. Невероятно нежная текстура обеспечивает глубокое увлажнение и сияние, придавая коже невероятную гладкость.

- Органическое масло королевского лотоса;

- Органическое масло сиамской розы;

- Экстракт цветов пачули.