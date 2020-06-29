Июль 2020 в Татарстане начнется с жары под +31

Ненастье в виде сильных ветров и дождей в Татарстане вроде сходит на нет. Так, 30 июня республика попадет под влияние смещающегося с северо-западных районов европейской части России антициклона.

Согласно прогнозам Гидрометцентра Татарстана, если дождь днем во вторник и пройдет, то небольшой и местами. Правда с этим придет и кратковременное похолодание – днем максимум от +14 до +19 градусов.

В среду же, 1 июля, осадки в республике вообще маловероятны. Днем должно потеплеть – от +19 до +24. Этому поспособствуют воздушные потоки с юга.

А вот в четверг, 2 июля, в Татарстан вернутся дожди и грозы с сильным ветром до 20 м/с. Правда, при этом днем столбики термометров будут показывать от +21 до +26 градусов.

В свою очередь, по предварительному прогнозу, в пятницу и субботу – 3 и 4 июля, на республику свое влияние распространит теплый сектор циклона и атмосферные фронта. Поэтому ожидается неустойчивая погода - местами кратковременные дожди и грозы. Но при этом днем температура воздуха прогнозируется в пределах от +26 до +31 градуса.