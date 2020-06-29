Бренд «Марий Эл»: Больше, чем кумыс

Кобылье молоко применяется в медицине в лечении и поддержке больных, страдающих туберкулезом, хроническими гепатитами, язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки. Кроме того, кобылье молоко с успехом используется в рационе малышей, так как по своему составу оно наиболее приближено к человеческому молоку и позволяет смягчить переход маленького человека к общему столу. Незаменимы продукты на основе кобыльего молока в питании пожилых людей, чей рацион требует особого подхода. Недаром во многих странах с впечатляющей продолжительностью жизни кумыс пользуется популярностью.

Популяция лошадей племенного кумысного комплекса, входящего в состав ПЗ «Семеновский», была сформирована в 1978 - 1982 годах, когда в деревню недалеко от Йошкар-Олы привезли лошадей русской тяжеловозной и литовской тяжеловозной пород. Именно тяжеловозы считаются самыми лучшими породами для производства кумыса.

Сегодня поголовье насчитывает 430 голов, из них 160 - конематки. Основной акцент в работе кумысного комплекса делается на подбор родительских пар с целью повышения молочной продуктивности кобыл, скороспелости, пригодности к машинному доению. Применяется только чистопородное разведение, причем сочетание линий и семейств четко отслеживается.

В результате правильного подбора родительских пар продуктивность кобыл составила за 2019 год 3600 кг молока, произведена 191 тонна кумыса.

Фото: Сергей БОНДАРЕВ

Кумыс под маркой «Марий Эл» и кобылье молоко производства ПЗ «Семеновский» хорошо известны за пределами Республики Марий Эл и поставляются, в частности, в крупные торговые сети Москвы. В планах - увеличить объемы производства и выйти на рынок Северной столицы. С грамотным подходом к организации производства и способностью всех сотрудников к постоянной системной работе здесь уверены, что всё получится!

ДЕЛУ ВРЕМЯ, ПОТЕХЕ ЧАС!

Кумысная ферма племзавода «Семеновский» - больше, чем просто производство кумыса. Здесь организован полноценный туристический центр. «Кумыс.ру» - это коттеджи и комфортные номера в современном гостиничном комплексе, беседки, сауна и русская баня, спа-кабинет и мини-зоопарк.

Фото: Сергей БОНДАРЕВ

Но главное - это лошади. На них можно любоваться, а еще - прокатиться верхом и покормить, это всегда вызывает восторг детей всех возрастов. Здесь же организуются экскурсии, где можно узнать немного больше о производстве и пользе кумыса и кобыльего молока.

За разработку и внедрение интенсивных технологий выращивания молодняка лошадей специалисты племзавода «Семеновский» удостоены Государственной премии Республики Марий Эл в области сельскохозяйственного производства имени В. П. Мосолова.

ПЛЕМЗАВОД «СЕМЕНОВСКИЙ»: УВЕРЕННОСТЬ В КАЧЕСТВЕ

Молочное скотоводство - конек племзавода «Семеновский». Впрочем, производством молока дело не ограничивается, племзавод «Семеновский» - предприятие по-настоящему полного цикла: от производства кормов до переработки молока, причем не только коровьего, но и кобыльего. О последнем мы уже рассказали выше.

ПЛАНОМЕРНАЯ РАБОТА

Основное направление работы «Семеновского» - разведение черно-пестрой голштинизированной породы крупного рогатого скота. Она считается самой распространенной в США и Канаде, и вполне заслуженно - ее представители сочетают высокую продуктивность и хорошую адаптивность. Племенные нетели от «Семеновского» вышли далеко за пределы Республики Марий Эл. Да и в самой республике позиции сильны - на племзавод приходится 20% поголовья дойного скота Марий Эл.

Фото: Сергей БОНДАРЕВ

За счет чего удается держать стабильно высокое качество? На это направлен целый комплекс мер. Прежде всего, это хорошие корма. Развитие кормовой базы, внедрение передовых технологий производства, использование современной техники и оборудования - в результате объемистыми и концентрированными кормами «семеновцы» обеспечивают себя сами. Так, в прошлом году заложили 65 тысяч тонн сочных кормов, с 8500 га собрали 27,5 тысячи тонн зерна в амбаре - 32,4 ц с гектара.

Справиться с таким объемом кормозаготовки позволяет внушительный парк техники мировых производителей. Работа эта планомерная и постоянная. Так, в 2018 году был запущен новый цех по производству комбикормов с мощностью 10 тонн в час. С января 2019 года стартовал новый цех по производству рапсового жмыха. Использование собственного комбикорма дает уверенность в качестве кормосмесей, позволяет сбалансировать рационы для каждой из половозрастных групп. Кроме того, собственное производство позволяет снизить себестоимость кормов, а значит, и конечного продукта, и гарантировать его стабильно высокое качество.

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ: СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД

Молочная отрасль - сфера чрезвычайно сложная, с огромными рисками и многими отрицательными факторами, не все из которых подвластны воле человека. Однако грамотный, продуманный до мелочей менеджмент, использование современного оборудования и системы управления стадом позволяет ежегодно получать все более высокие надои, не снижая при этом рентабельности.

Доходность современного молочного хозяйства напрямую связана с уровнем воспроизводства стада коров. Руководство племзавода «Семеновский» уверено: будущее молочного производства - это интенсивный путь, в основе которого использование прогрессивных технологий на базе высокопроизводительного оборудования. Системный подход позволяет повысить продуктивность, улучшить здоровье и плодовитость стада. Так, племзавод «Семеновский» использует замороженное семя лучших быков-производителей США и Канады, причем биоматериал разделен по полу. Это позволяет ежегодно увеличивать поголовье и выделять дополнительно нетелей для племенной продажи.

Рентабельность производства - пожалуй, самый главный показатель эффективности выбранного пути развития. Рентабельность производства племзавода «Семеновский» по итогам 2019 года составила 75,6%. Эти цифры внушают уважение. Да, многие крупные сельхозпроизводители в гонке за надоями получают и 11 тысяч килограммов молока от коровы, но стоит задуматься - какой ценой? Ведь даже при таких показателях рентабельность может составлять всего 12 - 14%.

ПЛАНОВ - ГРОМАДЬЁ!

Специалисты племзавода «Семеновский» не останавливаются на достигнутом. В планах - освоить методику пересадки эмбрионов, что откроет новые горизонты в производстве. Перенос эмбрионов - это биотехнологический высокоэффективный метод воспроизводства, улучшающий породные и продуктивные качества животных. Эмбрионы переносят малоценным животным и таким образом получают генетически высокоценный молодняк, адаптированный к местной микрофлоре и нашим климатическим условиям.

Качественные корма, хорошая генетика, высокопроизводительная современная полевая техника - таков рецепт эффективного хозяйствования от племзавода «Семеновский».

ПЛЕМЗАВОД «СЕМЕНОВСКИЙ» В ЦИФРАХ

- 1-е место в Республике Марий Эл по производству молока.

- 20% поголовья скота Республики Марий Эл - это дойное стадо племзавода «Семеновский».

- 8419 кг молока на фуражную корову надоили «семеновцы» за прошлый год. Для сравнения: в 2016 году надои составляли 5600 кг молока на фуражную корову.

- 27 тысяч тонн молока составило валовое производство в 2019 году.

- 65 тысяч тонн сочных кормов заложили в прошлом году.

- 8,5 тысячи гектаров земли используется в производстве кормовых культур.

- 27,5 тысячи тонн зерна заложено в амбары в прошлом году.

- сегодня здесь производят более 100 тонн молока в сутки.

- осенью будет запущена первая в республике роботизированная ферма (4 робота).

ЗАО ПЗ «Семеновский»

425222, Республика Марий Эл,

Медведевский район,

с. Кузнецово, ул. Мира, д. 1

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Электронная почта: semol12@mail.ru

Торговый отдел: (8362) 57-92-99