2020-06-29T14:41:18+03:00
Общество

«100 выдающихся людей Чувашии»: В Чебоксарах под открытым небом развернулась музейная выставка

Проект посвящен празднованию 100-летия Чувашской автономной области
Андрей МАРЬЯНОВ
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В Чувашии готовятся отметить 100-летие автономии республики. Среди прочих широкомасштабных акций отдельно стоит проект «100 выдающихся людей Чувашии».

Он представляет собой выставку под открытым небом. В Чебоксарах на стенах домов разместили копии картин из фондов Чувашского национального музея и Чувашского государственного художественного музея.

На них изображены самые известные личности Чувашии. Каждую картину сопровождает текст, рассказывающий об их достижениях и заслугах перед республикой.

Так, на них изображены Николай Ашмарин (картина «Н. И. Ашмарин, академик-языковед» художника В. П. Петрова), Михаил Сеспель (картина «Сеспель» народного художника РСФСР Р. Ф. Федорова), Василий Чапаев (картина «Эскиз декорации к опере Б. Мокроусова «Чапай» художника В. В. Гунько) и космонавт Андриян Николаев (картина художника Н. В. Овчинникова «Здравствуй, Земля»).

Стоит отметить, что, несмотря на всю музейность этой выставки под открытым небом, копии картин выполнены с применением новейших разработок в области высокоточного сканирования оригиналов и печати.

Каждая картина выполнена в единственном экземпляре и помещена в прочные рамы, а также снабжена экспликацией. Эти копии не боятся ни влаги, ни солнечного света.

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