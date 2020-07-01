Куда будет двигаться Чувашия?

В Чувашии в день 100-летия создания автономии представили программу социально-экономического развития республики на ближайшие пять лет. По поручению и при поддержке исполняющего обязанности главы Чувашии Олега Николаева документ разрабатывали ученые-теоретики, практики делового мира и представители самых разных политических кругов региона. Произошло то, что еще полгода назад невозможно было вообразить: работа над проектом объединила даже представителей, традиционно конкурировавших между собой группировок.

МАСШТАБНАЯ И ПРОРАБОТАННАЯ

Перед Международным центром развития регионов, выступившим автором программы, стояла задача не только выявить системные проблемы Чувашии, но и найти пути их решения, расписать источники финансирования для реализации и обосновать ожидаемый результат.

Как отметили в пресс-службе администрации республики, за время обсуждения документа разработчикам поступило больше 500 конструктивных предложений, большинство из которых в том или ином виде вошли в программу.

В итоге, по мнению экспертов, получился беспрецедентный по масштабам и уровню проработанности план конкретных действий на ближайшую пятилетку. Большинство направлений удалось в той или иной степени синхронизировать между собой, часть - привязать к уже существующим программам и проектам, одни из которых уже исполняются, другие запланированы.

Сам Николаев перед презентацией подчеркнул, что во время работы над проектом он увидел огромную заинтересованность самых разных людей в том, чтобы поменять неблагоприятную ситуацию в регионе и получить конкретные результаты, которые пойдут на благо Чувашии и ее жителей.

СЕЛУ - БЫТЬ

По данным разработчиков, показатели промышленного и сельскохозяйственного производства до сих пор не вернулись на докризисный уровень 2008 года, когда в экономике республики наступил резкий спад.

Сейчас для Чувашии критичным стало отсутствие запасов земли, старение и дефицит сельского населения. По мнению специалистов, развивать отрасль стоит за счет внедрения новых, интенсивных методов хозяйствования и увеличения производительности, а также путем повышения качества жизни людей в сельской местности - увеличения оплаты труда и развития инфраструктуры в населенных пунктах.

В отдельное направление разработчики выделили проблему доступности и качества питьевой воды - намечена работа по модернизации и развитию водокомплекса, затрагивающая и небольшие населенные пункты.

Еще одним новым приоритетом, повышающим комфорт жизни в республике, будет строительство и ремонт дорог - сейчас нормативном состоянии находится лишь 44% автодорог.

ДОСТУПНОСТЬ «ЦИФРЫ» ДЛЯ ВСЕХ

Отдельный блок работ коснется цифровизации региона: планируется повысить доступность мобильной связи и Интернета по всей республике, расширить практическое применение IT-технологий в управленческих и бизнес-процессах. Комплекс привилегий коснется и IT-компании - для них предложено снизить налоговую нагрузку, чтобы обеспечить рост отрасли.

По сообщению пресс-службы руководства Чувашии, удалось найти решения не всех проблем. Создан ситуационный центр для проработки вопросов, требующих дополнительного внимания.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- На реализацию комплексной программы потратят свыше 263 миллиардов рублей: примерно 160 миллиардов из внебюджетных источников, более 58 миллиардов - федеральный бюджет, почти 45 - консолидированный бюджет республики.

- Свыше 100 миллиардов рублей потратят на дороги, связь, транспорт, ЖКХ. Планируется реализовать 309 инвестпроектов, большинство из них - в промышленности, строительстве и агропромышленном комплексе.

- За пятилетку ожидается рост ВРП с 317 до 400 миллиардов рублей, средний темп прироста - 3,3% в год.

- Увеличится производительность труда. Дополнительные поступления налогов от реализации программы в 2025 году составят 9,6 миллиарда рублей, в том числе 7,3 миллиарда в бюджет республики. Объем промышленного производства вырастет на 37%, производства сельхозпродукции - на 40%, налоговые и неналоговые доходы республики увеличатся на 15,3%.

- В экономику республики вернутся 70 тысяч человек, живущих в Чувашии, но работающих за ее пределами.

- Очереди в детские сады для детей от 1,5 до 3 лет ликвидируют, все школьники будут учиться только в первую смену.