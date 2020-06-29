Коронавирус в Чувашии, последние новости на 29 июня 2020: число зараженных перевалило за 5 тысяч

С начала пандемии в Чувашии выявили уже 5 025 случаев коронавируса. О 52 последних зараженных стало известного сегодня, 29 июня, из сообщения федерального оперштаба по борьбе с инфекцией. Вместе с тем, накануне в республике было выписано 20 ранее зараженных COVID-19 человек и подтвердилась смерть еще одного из больных.

По данным местного Роспотребнадзора, проведено 99 487 тестов на коронавирус

Отметим, что на данный момент в Чувашии выздоровели 2 882 больных, а скончался - 31.В местном Минздраве отмечают, что у всех последних умерших зараженных были различные сопутствующие заболевания: сахарный диабет, гипертоническая болезнь, постинфарктный кардиосклероз, ишемическая болезнь сердца.

По данным Роспотребнадзора региона, проведено 99 487 тестов на коронавирус.