2020-06-29T11:36:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Чувашии, последние новости на 29 июня 2020: число зараженных перевалило за 5 тысяч

Накануне стало известно о 31-ой смерти от инфекции в регионе [инфографика]
Алина ГАБДУЛИНА
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С начала пандемии в республике выявили уже 5 025 случаев коронавируса.С начала пандемии в республике выявили уже 5 025 случаев коронавируса.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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С начала пандемии в Чувашии выявили уже 5 025 случаев коронавируса. О 52 последних зараженных стало известного сегодня, 29 июня, из сообщения федерального оперштаба по борьбе с инфекцией. Вместе с тем, накануне в республике было выписано 20 ранее зараженных COVID-19 человек и подтвердилась смерть еще одного из больных.

По данным местного Роспотребнадзора, проведено 99 487 тестов на коронавирус

По данным местного Роспотребнадзора, проведено 99 487 тестов на коронавирус

Отметим, что на данный момент в Чувашии выздоровели 2 882 больных, а скончался - 31.В местном Минздраве отмечают, что у всех последних умерших зараженных были различные сопутствующие заболевания: сахарный диабет, гипертоническая болезнь, постинфарктный кардиосклероз, ишемическая болезнь сердца.

По данным Роспотребнадзора региона, проведено 99 487 тестов на коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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