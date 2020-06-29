2020-06-29T16:31:24+03:00
Происшествия

В Казани 9-летняя девочка, желая получить побольше подписчиков в интернете, сфотографировать голой

Снимки в стиле ню попали сидевшему в колонии мужчине
Лика ИСАЕВА
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Утверждается, что на это ребенка подтолкнул мужчина, который представлялся в соцсетях женщиной.Утверждается, что на это ребенка подтолкнул мужчина, который представлялся в соцсетях женщиной.Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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Мать 9-летней девочки из Казани заметила, что ее дочь слишком уж увлеклась интернет-перепиской с кем-то в своем гаджете. Школьница объяснила, что завела свой блог и хочет его раскрутить, чтобы зарабатывать денег.

Вот только у девочки катастрофически не хватало для этого подписчиков. Тогда-то к ней в друзья добавилась некая Карина, которая быстро втерлась в доверие. Друг по переписке посоветовала для раскрутки блога сменить в нем фото и пообещала помочь в дальнейшем интернет-продвижении.

Карина сообщила девочке, что именно фото в купальнике, а то и вовсе без него обязательно привлечет множество подписчиков, а значит и слава не за горами. Школьница поверила и отослала другу по переписки несколько снимков в стиле ню. Их и заметила мать девочки. Женщина тут же обратилась в правоохранительные органы.

Стражи порядка быстро вычислили ту самую "Карину". Они установили, что под этим именем с девочкой все это время переписывался 32-летний мужчина, сидящий в колонии строгого режима.

По версии следствия, он специально зарегистрировался в соцсетях под вымышленным женским именем, чтобы знакомиться с маленькими девочками.

- В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста", - сообщили в следственном комитете Татарстана. - Свою вину мужчина не признал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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