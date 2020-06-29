Коронавирус в Ульяновской области, последние новости на 29 июня 2020: в республике обследовано более 105 тысяч человек

По последним данным в Ульяновской области выявлено 5 567 случаев коронавируса. На данный момент 2 891 ранее зараженных граждан выздоровели, 36 - скончались. Под медицинским наблюдением в области сейчас находятся 5 118 человек.

На данный момент 2 891 ранее зараженных граждан выздоровели, 36 - скончались.

- Проведено 112 180 исследований на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 105 062 человека. В области достаточно тест-систем, исследования доступны для всех категорий граждан, которым по постановлению Главного государственного санитарного врача России полагается тестирование, - отмечают в местном Роспотребнадзоре.

На протяжении нескольких месяцев с начала пандемии глава региона Сергей Морозов ежедневно комментировал ситуацию на своих страницах в социальных сетях. Однако последние несколько недель посты не публикуются.

Тем временем на входе в Ульяновский государственный педагогический университет установили аппарат для дезинфекции людей - местная разработка. Планируется, что он будет бороться с широким спектром вирусов, которые человек переносит на одежде, обуви, волосах.