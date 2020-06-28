2020-06-27T17:08:49+03:00
Общество

Коронавирус в Ульяновской области, последние новости на 28 июня 2020: регион на 20 месте по числу заболевших Covid-19 в России

Число заразившихся составляет 5461 человек
Владимир КРУПСКИЙ
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От коронавируса умерло 36 человек в Ульяновской области.От коронавируса умерло 36 человек в Ульяновской области.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Вот уже более двух недель подряд в Ульяновской области ежедневно регистрируют более 100 заразившихся коронавирусной инфекцией. Вот и на 27 июня стало известно о 109 заболевших Covid-19.

Общее число заразившихся коронавирусом на территории региона теперь составляет 5461. При этом, выздоровели уже 2840 человек. За минувшие сутки зарегистрировано еще 130 побед над болезнью на территории региона.

По данным на 27 июня в Ульяновской области умер еще один пациент с диагнозом Covid-19. Общее число смертей, по данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, теперь составляет 36.

ИСТОЧНИК KP.RU

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