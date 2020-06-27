Коронавирус в Ульяновской области, последние новости на 27 июня 2020: число смертей от Covid-19 увеличилось до 36

Количество заболевших новой коронавирусной инфекцией за сутки увеличилось еще на 109 человек. Общее число заразившихся Covid-19 на территории региона теперь составляет 5461. При этом, выздоровели уже 2840 человек. За минувшие сутки зарегистрировано еще 130 побед над болезнью на территории региона.

По данным на 27 июня в Ульяновской области умер еще один пациент с диагнозом Covid-19. Общее число смертей, по данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, теперь составляет 36.