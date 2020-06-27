2020-06-27T16:12:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ульяновской области, последние новости на 27 июня 2020: число смертей от Covid-19 увеличилось до 36

За сутки количество заболевших выросло на 109 человек [инфографика]
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: пресс-служба президента РТ.Фото: пресс-служба президента РТ.
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Количество заболевших новой коронавирусной инфекцией за сутки увеличилось еще на 109 человек. Общее число заразившихся Covid-19 на территории региона теперь составляет 5461. При этом, выздоровели уже 2840 человек. За минувшие сутки зарегистрировано еще 130 побед над болезнью на территории региона.

По данным на 27 июня в Ульяновской области умер еще один пациент с диагнозом Covid-19. Общее число смертей, по данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, теперь составляет 36.

ИСТОЧНИК KP.RU

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