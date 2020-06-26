Коронавирус в Марий Эл, последние новости на 26 июня 2020: один пациент скончался

По данным на 26 июня в Марий Эл зафиксировали еще одну смерть пациента с коронавирусом. Об этом в пятницу сообщил федеральный оперштаб по борьбе с распространением инфекции. Прирост же количества новых зараженных COVID-19 в республике за последние сутки составил 30 человек. Наметилась тенденция по снижению.

– В республике наметилась устойчивая тенденция к снижению среднего темпа прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией. На протяжении последних семи дней этот показатель не превышает двух процентов. Коэффициент распространения инфекции остается стабильным, на уровне единицы, – заметила накануне Главный государственный санитарный врач региона Светлана Булатова.

Всего с начала пандемии в республике коронавирусом заболели 2 849 человек, 2 811 из которых уже выздоровели, а 22 - скончались. Это цифры федерального оперштаба. Вместе с тем в Минздраве Марий Эл говорят, что в инфекционных стационарах региона сейчас лечатся 249 пациентов с коронавирусом.