2020-06-26T13:03:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Марий Эл, последние новости на 26 июня 2020: один пациент скончался

Прирост новых больных CJVID-19 за сутки составил 30 человек [инфографика]
Алина ГАБДУЛИНА
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Количество летальных исходов от COVID-19 с начала пандемии в республики возросло до 22.Количество летальных исходов от COVID-19 с начала пандемии в республики возросло до 22.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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По данным на 26 июня в Марий Эл зафиксировали еще одну смерть пациента с коронавирусом. Об этом в пятницу сообщил федеральный оперштаб по борьбе с распространением инфекции. Прирост же количества новых зараженных COVID-19 в республике за последние сутки составил 30 человек. Наметилась тенденция по снижению.

– В республике наметилась устойчивая тенденция к снижению среднего темпа прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией. На протяжении последних семи дней этот показатель не превышает двух процентов. Коэффициент распространения инфекции остается стабильным, на уровне единицы, – заметила накануне Главный государственный санитарный врач региона Светлана Булатова.

Всего с начала пандемии в республике коронавирусом заболели 2 849 человек, 2 811 из которых уже выздоровели, а 22 - скончались. Это цифры федерального оперштаба. Вместе с тем в Минздраве Марий Эл говорят, что в инфекционных стационарах региона сейчас лечатся 249 пациентов с коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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