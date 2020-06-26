Последние новости о коронавирусе в Ульяновской области на 26 июня 2020 года: выявлено еще 110 случаев заражения

Ежедневное число выявленных случаев коронавируса в Ульяновской области пока не идет на спад. Так, последние новости о коронавирусе в Ульяновской области на 26 июня 2020 гласят, что инфекцию там диагностировали еще 110 пациентам. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора области. Глава региона Сергей Морозов же ситуацию на своих страницах в социальных сетях не комментирует, хотя ранее делал это чуть ли не ежедневно.

Заметим, что с начала пандемии в Ульяновской области зафиксировали 5 352 случая заболевания COVID-19. На данный момент 2 710 инфицированных выздоровели, 35 - скончались. Под медицинским наблюдением из-за коронавируса находятся 5 544 человека.

По последним данным, в области проведено более 106,3 тысяч тестов на коронавирус.