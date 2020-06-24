Парад Победы 2020 в Казани: Как все прошло

24 июня в центре Казани состоялось торжественное прохождение войск в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. По площади Свободы строевым шагом прошли около тысячи военнослужащих Казанского гарнизона, курсантов военного училища, сотрудников МВД, МЧС и представителей других структур, а также проехали 40 единиц военной и исторической техники. За праздником с трибун наблюдали 20 ветеранов войны и тружеников тыла.

Дата 24 июня для торжественного шествия выбрана не случайно. 75 лет назад именно в этот день на Красной площади в Москве состоялся исторический парад, ознаменовавший победу Советского Союза над нацистской Германией в Великой Отечественной войне.

В этом году торжественное мероприятие прошло с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Для горожан, доступ которым на мероприятие был закрыт, была организована трансляция по телевизору и интернету.

По традиции торжественное шествие началось с выноса под музыку Александрова «Священная война» Знамени Победы и государственных флагов России и Татарстана.

Память всех, кто не вернулся с войны, ветеранов, ушедших из жизни, почтили минутой молчания. Затем прозвучал государственный гимн РФ.

- В России нет ни одной семьи, которой бы не коснулась та страшная война. 700 тысяч татарстанцев ушли на фронт, каждый второй не вернулся с полей сражения. Старики, женщины и дети круглосуточно ковали победу в тылу. Невозможно представить то, через что пришлось пройти нашим матерям и отцам, тем более описать ужас военных лет. Но, несмотря на все тяготы и мучения, наш народ выстоял. Наши ветераны совершили великий подвиг, о котором будущее поколение не забудет никогда. Уважаемые ветераны, хочу выразить слова благодарности всему поколению победителей за боевой и трудовой подвиг, низкий вам поклон и глубочайшее признание за Великую Победу. Вы всегда будете для нас олицетворением мужества и отваги, стойкости и подлинного патриотизма, - заявил президент Татарстана Рустам Минниханов.

Далее под ритм барабанов сводной роты барабанщиков Казанского суворовского военного училища по площади Свободы строевым шагом прошли около 1 тыс. военнослужащих Казанского гарнизона, курсантов военного училища, сотрудников МВД, МЧС и представителей других структур, впервые в составе колонны был задействован расчет прокуратуры.

Следом по площади проехали 40 единиц военной и исторической техники. Возглавил колонну легендарный танк Т-34, названный в честь Героя Советского Союза, генерал-майора танковых войск Ивана Кобякова. Также в составе колонны проехал танк Т-34 «Колхозник Татарии», названный в честь танковой колонны из 200 танков, переданной тружениками Татарстана фронту в 1943 году. Следом проехал танк ИС-3, носящий имя прославленного танкиста Зиновия Колобанова, который за один бой подбил 22 вражеских орудия.

Кроме того, в составе механизированной колонны проехали советская противотанковая самоходная артиллерийская установка СУ-100, легендарные «Катюши», современные бронетранспортеры. Украшением колонны стали ретро-автомобили ГАЗ М-20 «Победа», бронеавтомобили «Остин», БА-20, раритетные пожарные автомобили и другие.

Торжественное мероприятие продолжилось праздничным концертом, который открыл военный оркестр, исполнив песню «День Победы».