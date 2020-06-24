В Татарстане опрокинулся вагон-цистерна, 60 тонн метанола вытекло наружу

ЧП произошло 23 июня в 19.59 на железнодорожной станции "Заинск" на улице Узловая в Заинске. Там собирали грузовой железнодорожный состав, и во время этой сборки с рельс сошел вагон-цистерна с 60 тоннами метанола. Цистерна опрокинулась на бок.

На место происшествия прибыли спасатели МЧС Татарстана. В это время из заливной горловины цистерны вытекал метанол. Сотрудники МЧС и РЖД приступили к ликвидации последствий аварии.

Место схода цистерны. Фото Приволжского следственного комитета СУ СК России на транспортеФото: Из материалов пресс-службы

Пожарно-спасательные подразделения дежурили рядом с местом происшествия, следили, чтобы не допустить возгорания, подавали воду для снижения концентрации истекающего из горловины метанола. Ликвидация других утечки метанола проводились силами РЖД.

Выяснилось, что во время опрокидывания цистерны никто не пострадал.

В 21.51 течь в заливной горловине цистерны устранена.

Благодаря профессиональным действиям железнодорожников информации задержек в движении поездов не зафиксировано.

На месте работают следователи. Фото Приволжского следственного комитета СУ СК России на транспорте.Фото: Из материалов пресс-службы

К выяснению причин схода цистерны приступили сотрудники Приволжского следственного управления на транспорте СК России.

- Организована доследственная проверка. Выясняются все обстоятельства происшествия, - сообщили официальный представитель ведомства Дмитрий Захаров.