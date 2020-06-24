Устойчивые к вирусу: энергетики Татарстана во время пандемии помогали медикам, реконструировали подстанции и вели плановые работы

Целых два месяца наша страна жила в режиме жесткой самоизоляции. Некоторые отрасли вынужденно остановили работу. Для жизнеобеспечивающих предприятий были созданы специальные условия труда. Особую нагрузку все это время испытывали татарстанские энергетики. Только в первый месяц потребление электричества населением увеличилось в среднем на 4%. При этом все плановые работы в отрасли также шли своим чередом. «Комсомолка» узнала, как в это время работалось «Сетевой компании».

КОГДА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО НЕЛЬЗЯ ИЗОЛИРОВАТЬ

По словам генерального директора ОАО «Сетевая компания» Ильшата Фардиева, во время всеобщей самоизоляции компания работала в штатном режиме, но с небольшими ограничениями. Более половины сотрудников, конечно, временно перевели на дистанционный формат работы. Зато оперативный персонал и персонал, выполняющий функции технического обслуживания и ремонта, остался в обычном графике. К привычной форме одежды лишь добавились маски и респираторы да в распорядке дня появились новые, но жизненно важные ритуалы - проверка состояния здоровья и периодическая дезинфекция антисептиками.

Взаимодействие с населением трансформировалось в дистанционную форму - прием заявок происходил посредством горячей линии, личного кабинета, интернет-приемной, почты России и специально установленных почтовых ящиков на входах в офисы клиентского обслуживания.

Из-за сложившейся ситуации под особый контроль энергетики взяли медучреждения, социальные и другие жизненно важные объекты. В остальном все осталось, как и прежде: сотрудники несли привычное дежурство на объектах, проводили ремонтные работы на подстанциях и воздушных линиях, продолжалась работа по подключению новых потребителей. В этом году энергетики, к слову, отметили рост таких обращений. На одной из встреч с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым Фардиев отметил, что за четыре месяца этого года подано 6647 заявок на общую максимальную мощность 288 МВт (увеличение на 5%); заключено 4922 договора на общую максимальную мощность 607 МВт (увеличение на 282 %); исполнено 3878 договоров.

Генеральный директор энергетической компании в докладе президенту республики также отметил, что пусть и «в сложнейших условиях пандемии», но ведется подготовка инфраструктуры к предстоящему отопительному периоду. В этом году запланирован ремонт 176 силовых трансформаторов и 3840 км линий электропередачи напряжением 6-500 кВ.

ВНЕДРЕНИЕ «ЦИФРЫ»

В эти сложные месяцы «Сетевой компании» удалось сделать еще один шаг в развитии цифровых технологий в энергетике. Вслед за подстанциями 500 кВ Щелоков и 220 кВ Центральная на дистанционное и автоматическое управление оборудованием высокого напряжения перевели подстанцию 220 кВ Зеленодольская. Тестовые работы прошли в мае. Примечательно, что это первый объект в России, где дистанционно теперь могут управлять и оборудованием релейной защиты и автоматики.

В процессе комплексной реконструкции одной из старейших подстанций Татарстана существенно изменили электрическую схему энергообъекта, провели полную замену оборудования и устройств РЗА на передовые образцы российского производства, ввели в эксплуатацию новейшую автоматизированную систему управления технологическим процессом. Для справки: именно эта система обеспечивает автоматизированное дистанционное управление не только оборудованием, но и устройствами РЗА.

Как поясняют в пресс-службе «Сетевой компании», теперь благодаря внедрению новых технологий запитанные от подстанции потребители практически не будут замечать изменений в работе сети: плановые и аварийные переключения станут быстрее, риски ошибочных действий диспетчерского и оперативного персонала минимизируются. Удобнее станет и персоналу, поскольку в случае аварийных ситуаций проводить все необходимые переключения теперь помимо дежурного подстанции смогут и специалисты диспетчерского пункта Приволжских электрических сетей, ЦУС ОАО «Сетевая компания» и РДУ Татарстана.

- Внедрение современных АСУ ТП, обеспечивающих прием и выполнение цифровых команд управления, является важным практическим шагом к цифровой трансформации энергетики. Использование таких технологий в энергетической отрасли позволяет получить значительный системный эффект за счет построения на их базе более эффективных моделей управления технологическими процессами объектов электроэнергетики и ЕЭС России в целом, - подчеркивает заместитель технического директора по оперативно-технологическому управлению - начальник Центра управления сетями ОАО «Сетевая компания» Равиль Баязитов.

ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ КАЗАНЦЕВ

Уже давно не новость, что «Сетевая компания» планомерно ведет на действующих подстанциях работы по замене оборудования на более качественное и современное. Один из таких объектов на сегодняшний день - подстанция 110 кВ Приволжская, введенная в эксплуатацию в 1979 году. От нее подается электричество для Вахитовского и Приволжского районов Казани. Среди крупных потребителей числятся МУП «Водоканал», УФСИН, Казанский завод «Европласт».

Модернизацию подстанции «Сетевая компания» начала в конце прошлого года с реконструкции закрытого распределительного устройства, возведенного несколько десятилетий назад.

- Спустя время потребовались актуальные изменения в проекте здания, которые и были учтены при проведении реконструкции, - поясняет заместитель главного инженера Казанских электрических сетей Рустем Галимзянов.

К настоящему моменту уже усилены конструктивные элементы здания, само здание утеплено, заменена кровля и двери. В процессе - внутренние работы с оборудованием: идет наладка 40 шкафов КРУ 6 кВ «Техно», установлены 17 шкафов в ОПУ (собственные нужды, панели управления, оперативный и постоянный ток).

Совсем скоро на подстанции обновят и открытое распределительное устройство 110 кВ. Осталось дождаться из Екатеринбурга первый трансформатор, доставка которого задерживается из-за пандемии. Со временем в распредустройстве установят и ряд другого, более современного и надежного оборудования.

По уточнению пресс-службы «Сетевой компании», весь комплекс работ позволит повысить надежность энергоснабжения Казани и создать благоприятные условия для ее социально-экономического развития.

ПАУТИНА В НЕБЕ

В Закамской зоне Татарстана в самый разгар самоизоляции «Сетевая компания» вела работы по реконструкции воздушной линии электропередачи 110 кВ в зоне обслуживания Альметьевских электрических сетей. Направленный на повышение надежности электроснабжения нефтедобывающих районов юго-востока республики инвестпроект компания инициировала буквально в преддверии пандемии - в январе этого года.

По сообщению пресс-службы компании, воздушная линия Узловая - Исмагилово протяженностью 12,2 километра обеспечивает электроэнергией промышленные объекты НГДУ «Лениногорскнефть» и «Азнакаевскнефть», осваивающие залежи нефтяных месторождений юго-востока Республики Татарстан, а также сельскохозяйственные объекты Альметьевского и Азнакаевского районов, население города Азнакаево, Альметьевского и Азнакаевского районов.

Линии электропепедач ввели в эксплуатацию в далеком 1954 году, и в нынешних реалиях они морально устарели и износились, даже несмотря на многочисленные ремонты. Поэтому потребовалось комплексное обновление всей инфраструктуры объекта - замена и грозотросов, и опор.

- Все работы, реализующие взятый компанией курс на техническое перевооружение, производились без отключения потребителей, - особо подчеркивают энергетики. Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе «Сетевой компании», одной из особенностей модернизации стало применение сборных металлических опор высотой от 24 до 33 метров, обработанных в заводских условиях методом горячего цинкования. На переходах с федеральными, республиканскими автодорогами и реками были установлены опоры, окрашенные так же в заводских условиях.

Для создания систем диспетчерской и технологической связи, систем передачи данных использовали современный оптический кабель, встроенный в грозозащитный трос (ОКГТ), а для передачи информации - оптические мультиплексоры. Определенные технологические решения реализовали для предупреждения несанкционированного доступа.

Ранее участок Узловая - Исмагилово был частью линии Альметьевск - Азнакаево, после реконструкции воздушная линия станет одним из трех участков транзитной линии между системообразующими подстанциями напряжением 220 кВ - Узловая и Азнакаево и продолжением ВЛ 110 кВ Исмагилово - Якеево и ВЛ 110 кВ Азнакаево - Якеево.

ПЯТЬ МИЛЛИОНОВ В ПОМОЩЬ МЕДИКАМ

В непростой для населения период компания не забывала и о социальной работе. Хотя повсеместно в Татарстане во время пандемии для обслуживания пожилых людей работали волонтерские движения, «Сетевая компания» создала свои волонтерские бригады из числа молодых сотрудников, которые по первому зову приходили на помощь к пенсионерам компании.

Также энергетики откликнулись на просьбу Республиканской клинической больницы и буквально за несколько дней собрали более 5 миллионов рублей на покупку антисептических средств для нужд больницы.