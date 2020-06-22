2020-06-22T16:00:31+03:00
Общество

Билайн запускает безлимитный интернет в поездках по стране в сетях любых операторов

Билайн открывает своим клиентам новые возможности для общения в поездках по России в сетях других операторов – безлимитный мобильный интернет за 249 рублей в сутки. Эта опция позволит клиентам Билайн больше не считать мегабайты в путешествиях по стране
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С 17 июня при регистрации в сетях других операторов, в том числе на территории Республики Крым и города Севастополь, а также в некоторых населенных пунктах и районах Ханты-Мансийского автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Бурятии и Забайкальском крае, безлимитный интернет доступен автоматически.

Плата за безлимитный интернет в сетях других операторов списывается только в случае фактического начала использования мобильного интернета. При регистрации в сетях других операторов первый мегабайт предоставляется бесплатно, далее автоматически активируется безлимитный интернет на сутки. При этом следующие 100 МБ интернет-трафика в сутки предоставляются на максимальной скорости, после их исчерпания скорость снижается до 128 Кбит/сек., которой достаточно для общения в мессенджерах и в социальных сетях, работы с почтой и использования поисковых сервисов.

Если требуется небольшое количество трафика, например, для карт или мессенджеров, можно воспользоваться новой опцией 100 Мб по сниженной цене – всего 99 рублей в сутки на максимальной скорости. Кроме этого, доступна и помегабайтная тарификация – 2,5 рублей за 1Мб.

Подключить услуги можно в мобильном приложении «Мой Билайн» (12+) или же с помощью простой команды: *110*9291# (опция 100 Мб за 99 рублей), *110*991# (помегабайтная тарификация), *110*990# (возврат безлимитного интернета).

Более подробная информация о новых возможностях для клиентов доступна на сайте Билайн.

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