2020-06-22T18:32:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Последние новости о коронавирусе в Ульяновске на 22 июня 2020 года: за сутки в области выявили еще 110 случаев заражения

Также зафиксирован очередной летальный исход от COVID-19
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Сейчас под медицинским наблюдением в области находится 5701 человек.Сейчас под медицинским наблюдением в области находится 5701 человек.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

С начала пандемии в Ульяновской области коронавирусом заразились 4 920 человек. О 110 последних случаях стало известно сегодня, 22 июня, из сообщения федерального оперштаба по борьбе с распространением инфекции. После того, как в области в сутки счет зараженным пошел на сотни, глава региона Сергей Морозов перестал комментировать ситуацию. До этого каждый день сообщал о ней на своих страницах в социальных сетях.

Отметим, что на данный момент под медицинским наблюдением в связи с коронавирусом в Ульяновской области находится 5 701 человек. С начала пандемии было проведено более 100 тысяч тестов, обследовано порядка 95,5 тысяч местных жителей.

По последним данным, выздоровели 2 112 ранее зараженных коронавирусом человека. Накануне в регионе скончался очередной пациент с COVID-19. Он стал 35-ой по счету жертвой инфекции в области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Чебоксарах рецидивист насмерть забил молотком обидчика знакомой и был приговорен к 11 годам колонии
Житель Чувашии за удар в лицо полицейскому начальнику получил условный срок
В казанскую колонию строгого режима пытались провезти 35 телефонов
На этой неделе десятки домов Йошкар-Олы останутся без света
В Йошкар-Оле женщина-водитель обожглась кипятком и выпрыгнула из своей машины на ходу
В Татарстане соседи спасли из горящего дома супругов-пенсионеров
1 этап строительства Большого Казанского кольца: над Фермским шоссе уложен защитный слой из бетона
Снятие ограничений в Чувашии: разрешили работу уличных кафе
СУ СКР Татарстана: мать била 1,5-годовалого сына кнутом и закрывала в холодной бане
ЛДПР выдвинула своего кандидата в президенты Татарстана - Владимира Сурчилова.
В Казани «по горячим следам» задержали похитителя мороженого на 58 тысяч рублей
В Чебоксарах в ДТП с автобусом и маршруткой пострадали пассажиры
В Татарстане за один день на водоемах погибли два человека
День поля 2020 в Татарстане: как увеличить ежемесячную прибыль на 10 млн рублей
Билайн запускает безлимитный интернет в поездках по стране в сетях любых операторов
В Чувашии жители деревни сами отремонтировали рухнувший мост
В Татарстане нашли тело Сергея Климанова, который пропал в конце мая 2020 года
Последние новости о коронавирусе в Чувашии на 22 июня 2020 года: скончался еще один зараженный
В Набережных Челнах очаги коронавируса выявили на трех предприятиях и в парке
В Набережных Челнах КАМАЗ на скорости смял легковушку
ВТБ снизит ставку по ипотеке для семей с детьми
В Казани пропала 66-летняя Людмила Яшунина
В честь 100-летия Чувашии в республику к 24 июня поступят специальные почтовые марки
Почти на трое суток в Йошкар-Оле перекроют улицу Кремлевская
Жители Казани выбирают эскиз самого длинного граффити в городе
Купальный сезон 2002 в Марий Эл: готовятся 40 пляжей
Донор из Ульяновска стал рекордсменом России по сдаче плазмы