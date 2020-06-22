Последние новости о коронавирусе в Ульяновске на 22 июня 2020 года: за сутки в области выявили еще 110 случаев заражения

С начала пандемии в Ульяновской области коронавирусом заразились 4 920 человек. О 110 последних случаях стало известно сегодня, 22 июня, из сообщения федерального оперштаба по борьбе с распространением инфекции. После того, как в области в сутки счет зараженным пошел на сотни, глава региона Сергей Морозов перестал комментировать ситуацию. До этого каждый день сообщал о ней на своих страницах в социальных сетях.

Отметим, что на данный момент под медицинским наблюдением в связи с коронавирусом в Ульяновской области находится 5 701 человек. С начала пандемии было проведено более 100 тысяч тестов, обследовано порядка 95,5 тысяч местных жителей.

По последним данным, выздоровели 2 112 ранее зараженных коронавирусом человека. Накануне в регионе скончался очередной пациент с COVID-19. Он стал 35-ой по счету жертвой инфекции в области.