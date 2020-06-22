2020-06-22T19:30:37+03:00
Общество

Гидрометцентр Татарстана: похолодание в республику принес антициклон с севера Скандинавии

В четверг температура воздуха будет на 8-9 градусов ниже нормы
Олег ЛУГОВОЙ
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24 июня в республике местами ожидаются дожди с грозами и сильным ветром.24 июня в республике местами ожидаются дожди с грозами и сильным ветром.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Конец июня 2020 принес татарстанцам похолодание. Как пояснили в Гидрометцентре республики, всему виной сместившийся с севера Скандинавии антициклон.

Как итог в понедельник, 22 июня, в регионе температура воздуха в полдень была в пределах от +12 до +17 градусов.

23 июня Татарстан все еще будет оставаться во власти этого антициклона. Существенных осадков не ожидается. Днем чуть потеплеет – от +19 до +24. Но это не означает возвращения летней жары.

Мало того, в среду, 24 июня, при прохождении атмосферных фронтов в республике местами ожидаются дожди с грозами, при которых возможно усиление ветра до 15-20 м/с, локально град.

В четверг, 25 июня, в Татарстан придут северные воздушные потоки. Похолодание продолжится – днем максимум от +13 до +18. Это на 8-9 градусов ниже нормы. Местами ожидается небольшой дождь.

Теплеть, по предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, начнет только в конце неделе. Так, к субботе, 27 июня, дневная температура воздуха будет в пределах от +18 до +23 градусов, местами ожидаются дожди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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