В Чувашии сотрудник ГИБДД во время пожара спас мать с двумя детьми.

Пожар в частном доме в селе Хыркасы Чебоксарского района начался вечером, в 18.00 1 июня. В тот день зам командира взвода отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД Чувашии капитан полиции Максим Ломоносов и его напарник Сергей Хрстофоров несли службу на трассе М-7 "Москва-Уфа". Они заметили черные клубы дыма и поспешили на помощь.

Перед горящим домом на улице стояла испуганная пенсионерка. Она сообщила, что где-то во дворе или в доме находится ее дочь Алена и двое ее маленьких сыновей. Пока Христофоров перекрывал дорогу от постороннего транспорта, освобождая место для пожарных машин и "скорой".

Войти во двор со стороны ворот было невозможно - мешали едкий дым и огонь. Тогда Ломоносов пошел в обход - перелез через соседский забор. Во дворе он сначала услышал, а потом и увидел испуганную женщину с детьми. Те оказались отрезанными от путей спасения пламенем и дымом.

Оказывается, женщина сначала пыталась сама потушить огонь, но получила ожоги и была вынуждена отступиться. Детей Алена спрятала в бане, но подоспевший Ломоносов, оценив обстановку, начал операцию по спасению матери с детьми.

Перекинуть хозяйку во двор к соседям через забор помог подоспевший глава семейства Денис Ходяшов. Мальчишек выносили на руках их отец и Максим Ломоносов.

- Уже позже выяснилось, что спасенного младшего мальчика зовут также, как и его спасителя - Максим, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В итоге к приезду пожарных все обитатели дома уже были в безопасном месте.

- Когда мы приехали навещать семью Ходяшвых и привезли погорельцам финансовую помощь, то увидели, что старший, пятилетний мальчик, грустит, - рассказал представитель Общественного совета МВД Чувашии Роман Ефимов. - Оказалось, что ребенок расстраивается из-за сгоревшего самоката. Ну как тут не помочь? Наш общественник Хайдяр Сафиуллин сбегал, купил и подарил новый. Такое счастье у мальчишки было сразу!

Ветераны МВД Чувашии предложили семье погорельцев свою помощь в оформлении необходимых документов для получения страховых выплат, а также передали им новые вещи.

- Сейчас мы отправили детей на отдых к родителям в деревню, сегодня должны приехать рабочие, чтобы произвести замеры для восстановления дома, - сообщили Алена Ходяшева. - Надеюсь, что к концу лета ремонт будет закончен. Хочу еще раз выразить слова благодарности Максиму Ломоносову за наше спасение, а также общественникам, которые оказали нам такую своевременную помощь.