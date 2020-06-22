2020-06-22T19:03:49+03:00
Общество

В Чувашии сотрудник ГИБДД во время пожара спас мать с двумя детьми

После этого капитан полиции Максим Ломоносов посетил семью [видео]
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
Изменить размер текста:

Пожар в частном доме в селе Хыркасы Чебоксарского района начался вечером, в 18.00 1 июня. В тот день зам командира взвода отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД Чувашии капитан полиции Максим Ломоносов и его напарник Сергей Хрстофоров несли службу на трассе М-7 "Москва-Уфа". Они заметили черные клубы дыма и поспешили на помощь.

Перед горящим домом на улице стояла испуганная пенсионерка. Она сообщила, что где-то во дворе или в доме находится ее дочь Алена и двое ее маленьких сыновей. Пока Христофоров перекрывал дорогу от постороннего транспорта, освобождая место для пожарных машин и "скорой".

Войти во двор со стороны ворот было невозможно - мешали едкий дым и огонь. Тогда Ломоносов пошел в обход - перелез через соседский забор. Во дворе он сначала услышал, а потом и увидел испуганную женщину с детьми. Те оказались отрезанными от путей спасения пламенем и дымом.

Оказывается, женщина сначала пыталась сама потушить огонь, но получила ожоги и была вынуждена отступиться. Детей Алена спрятала в бане, но подоспевший Ломоносов, оценив обстановку, начал операцию по спасению матери с детьми.

Перекинуть хозяйку во двор к соседям через забор помог подоспевший глава семейства Денис Ходяшов. Мальчишек выносили на руках их отец и Максим Ломоносов.

- Уже позже выяснилось, что спасенного младшего мальчика зовут также, как и его спасителя - Максим, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В итоге к приезду пожарных все обитатели дома уже были в безопасном месте.

- Когда мы приехали навещать семью Ходяшвых и привезли погорельцам финансовую помощь, то увидели, что старший, пятилетний мальчик, грустит, - рассказал представитель Общественного совета МВД Чувашии Роман Ефимов. - Оказалось, что ребенок расстраивается из-за сгоревшего самоката. Ну как тут не помочь? Наш общественник Хайдяр Сафиуллин сбегал, купил и подарил новый. Такое счастье у мальчишки было сразу!

Ветераны МВД Чувашии предложили семье погорельцев свою помощь в оформлении необходимых документов для получения страховых выплат, а также передали им новые вещи.

- Сейчас мы отправили детей на отдых к родителям в деревню, сегодня должны приехать рабочие, чтобы произвести замеры для восстановления дома, - сообщили Алена Ходяшева. - Надеюсь, что к концу лета ремонт будет закончен. Хочу еще раз выразить слова благодарности Максиму Ломоносову за наше спасение, а также общественникам, которые оказали нам такую своевременную помощь.

В Чувашии сотрудник ГИБДД во время пожара спас мать с двумя детьми.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Золотые руки врачей, ступени в виде красного креста и ночная подсветка: Нижегородец Дмитрий Пермяков стал автором лучшего памятника врачам-борцам с коронавирусом
Лауреатами Всероссийского конкурса стали архитекторы из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Волгограда [фото]
«Я все равно встану и пойду дальше». История женщины, которая заболела коронавирусом во время лечения лейкоза
Лейкоз, потеря беременности, Covid-19… - все это Елена Серегина пережила за полгода. Впереди – пересадка костного мозга от мамы – другого донора не нашлось. Но Елена знает: она не остановится, ей нужно жить
Новости 24
В Чебоксарах рецидивист насмерть забил молотком обидчика знакомой и был приговорен к 11 годам колонии
Житель Чувашии за удар в лицо полицейскому начальнику получил условный срок
В казанскую колонию строгого режима пытались провезти 35 телефонов
На этой неделе десятки домов Йошкар-Олы останутся без света
В Йошкар-Оле женщина-водитель обожглась кипятком и выпрыгнула из своей машины на ходу
В Татарстане соседи спасли из горящего дома супругов-пенсионеров
1 этап строительства Большого Казанского кольца: над Фермским шоссе уложен защитный слой из бетона
Снятие ограничений в Чувашии: разрешили работу уличных кафе
СУ СКР Татарстана: мать била 1,5-годовалого сына кнутом и закрывала в холодной бане
ЛДПР выдвинула своего кандидата в президенты Татарстана - Владимира Сурчилова.
В Казани «по горячим следам» задержали похитителя мороженого на 58 тысяч рублей
В Чебоксарах в ДТП с автобусом и маршруткой пострадали пассажиры
В Татарстане за один день на водоемах погибли два человека
День поля 2020 в Татарстане: как увеличить ежемесячную прибыль на 10 млн рублей
Билайн запускает безлимитный интернет в поездках по стране в сетях любых операторов
В Чувашии жители деревни сами отремонтировали рухнувший мост
В Татарстане нашли тело Сергея Климанова, который пропал в конце мая 2020 года
Последние новости о коронавирусе в Чувашии на 22 июня 2020 года: скончался еще один зараженный
В Набережных Челнах очаги коронавируса выявили на трех предприятиях и в парке
В Набережных Челнах КАМАЗ на скорости смял легковушку
ВТБ снизит ставку по ипотеке для семей с детьми
В Казани пропала 66-летняя Людмила Яшунина
В честь 100-летия Чувашии в республику к 24 июня поступят специальные почтовые марки
Почти на трое суток в Йошкар-Оле перекроют улицу Кремлевская
Жители Казани выбирают эскиз самого длинного граффити в городе
Купальный сезон 2002 в Марий Эл: готовятся 40 пляжей
Донор из Ульяновска стал рекордсменом России по сдаче плазмы