2020-06-22T18:32:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Последние новости о коронавирусе в Татарстане на 22 июня 2020 года: выявлено 39 новых случаев заражения

С начала пандемии в республике зафиксирован 4 231 инфицированный COVID-19
Алина ГАБДУЛИНА
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Количество выздоровевших и скончавшихся у федерального и регионального оперштабов по борьбе с инфекцией разнятся.Количество выздоровевших и скончавшихся у федерального и регионального оперштабов по борьбе с инфекцией разнятся.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Последние новости о коронавирусе в Татарстане на 22 июня 2020 года - выявили 39 новых случаев заражения. Все - контактные. Большинство из зараженных - жители Казани (21). Остальные из Нижнекамского района (4), Набережных Челнов (3), Высокогорского района (2), Елабужского района (2), Альметьевского района (1), Арского района (1), Балтасинского района (1), Зеленодольского района (1), Лаишевского района (1), Мамадышского района (1), Рыбно-Слободского района (1).

- 11 человек госпитализированы, 28 получают лечение на дому с легкой или вовсе бессимптомной формой течения болезни, - отмечают в региональном оперштабе по борьбе с инфекцией.

Среди зараженных несовершеннолетних нет, одному пациенту от 18 до 30 лет, 15 - от 30 до 50 лет, 9 - от 50 до 60 лет, 8 - от 60 до 70 лет, 6 - от 70 до 80 лет.

Отметим, что с начала пандемии в республике COVID-19 заразился 4 231 человек. По данным федерального оперштаба 3 647 из них уже выздоровели, 11 - скончались. У регионального штаба цифры другие - 3091 выздоровевший, 12 скончавшихся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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