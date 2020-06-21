2020-06-21T11:52:48+03:00
Коронавирус Covid-19

На 21 июня 2020 года в Ульяновской области выявлено 110 новых больных коронавирусом

При этом за прошедшие сутки от COVID-19 излечились 114 человек
Олег ЛУГОВОЙ
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Летальных случаев связанных с коронавирусом в регионе за прошедшие сутки не зарегистрировано.Летальных случаев связанных с коронавирусом в регионе за прошедшие сутки не зарегистрировано.Фото: Андрей АБРАМОВ
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По данным федерального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса на 21 июня 2020 года, в Ульяновской области зафиксировано 110 новых случаев заражения COVID-19.

При этом также сообщается, что за прошедшие сутки от данной инфекции смогли излечится 114 человек.

Отметим, что ситуация с корона вирусом в Ульяновской области до сих пор не простая. В то время как в соседних регионах в сутки уже регистрируются в среднем не более 50 новых зараженных, в самой области что ни день счет идет на 100 инфицированных.

Отметим с начала пандемии в Ульяновской области коронавирусом заразились 4 810 человек, 2 052 пациента с этим диагнозом уже выздоровели, скончались 34 – за прошедшие сутки летальных случаев не зарегистрировано.

ИСТОЧНИК KP.RU

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