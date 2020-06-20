В Ульяновской области выявлено 111 новых случая коронавируса

С начала пандемии в Ульяновской области коронавирусом заразились уже 4 700 человек. О последних 111 случаях стало известно сегодня, 20 июня, из сообщения федерального оперштаба по борьбе с распространением инфекции.

Также известно, что за последние сутки выздоровели 155 человек, четверо пациентов скончались. Всего с начала пандемии выздоровели 1 938 ранее зараженных, 34 - скончались.