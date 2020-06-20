2020-06-20T19:13:40+03:00
Общество

В Ульяновской области выявлено 111 новых случая коронавируса

Кроме того, за последние сутки в регионе скончались четверо зараженных COVID-19
Наиля ГАЛИМОВА
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За последние сутки выздоровели 155 человек.За последние сутки выздоровели 155 человек.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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С начала пандемии в Ульяновской области коронавирусом заразились уже 4 700 человек. О последних 111 случаях стало известно сегодня, 20 июня, из сообщения федерального оперштаба по борьбе с распространением инфекции.

Также известно, что за последние сутки выздоровели 155 человек, четверо пациентов скончались. Всего с начала пандемии выздоровели 1 938 ранее зараженных, 34 - скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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