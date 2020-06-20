2020-06-20T14:12:23+03:00
Общество

20 июня 2020 года в Татарстане коронавирусом заразились еще 38 человек

17 человек госпитализированы, 21 получает лечение на дому
Наиля ГАЛИМОВА
Поделиться:
С начала пандемии в республике выявлено 4152 случая заражения коронавирусом.С начала пандемии в республике выявлено 4152 случая заражения коронавирусом.Фото: Алина НИЗАМОВА
Изменить размер текста:

За минувшие сутки в Татарстане выявили еще 38 случаев коронавируса. Все случаи контактные. 12 заболевших - жители Казани, 7 – Набережных Челнов, 4 – Лаишевского района. По два зараженных выявлены в Зеленодольском и Нижнекамском районах. По одному новому случаю зарегистрировано в Аксубаевском, Алькеевском, Атнинском, Буинском, Высокогорском, Заинском, Камско-Устьинском, Пестречинском, Рыбно-Слободском, Тетюшском и Тукаевском районах.

– 17 человек госпитализированы, 21 получает лечение на дому с легкой или вовсе бессимптомной формой течения болезни, - отмечают в региональном оперштабе по борьбе с инфекцией.

Среди зараженных несовершеннолетних нет. Двум инфицированным от 18 до 30 лет, 13 - от 30 до 50 лет, 5 - от 50 до 60 лет, 10 - от 60 до 70 лет, 7 - от 70 до 80 лет, одному из пациентов от 80 до 90 лет.

Отметим, что с начала пандемии в республике выявлено 4152 случая заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба, 3027 человек выздоровели, 12 - скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Поздравления с Медовым Спасом 2020
Август богат на православные праздники, один из них Медовый Спас, в 2020 году он празднуется 14 августа — эта дата постоянна для каждого года. Представляем красивые стихи и добрую прозу, чтобы вы могли поздравить родных и близких с этим днем
Новости 24
В дни мероприятий в честь 75-летия Победы в Казани изменятся маршруты автобусов
В первом матче после возобновления сезона «Рубин» обыграл «Урал»
В минздраве Татарстана подтвердили многочасовые задержки скорой помощи в Казани
В Казани из-за праздничного парада ограничат транспортное и пешеходное движение
В Казань назначены два вывозных рейса
В первой встрече после трехмесячной паузы «Рубин» сыграет с «Уралом»
В Чувашии трех парней будут судить за изнасилование и надругательство над 14-летней школьницей
СУ СКР Татарстана: она хотела развестись, а он бил ее, насиловал и запирал в погребе
В Татарстане 100-летней вдове вдовы участника Великой Отечественной войны отказали в выплате в честь 75-летия Победы
В Чувашии в убийстве пенсионера молотком подозревают любовника его внучки
Погода в Татарстане на выходные 20 и 21 июня
В Марий Эл пенсионер на иномарке насмерть сбил велосипедиста
Марс, Эсма и Корней: как еще называли на прошлой неделе казанцы своих детей
На жителя Татарстана завели уголовное дело о посредничестве во взятке сотрудникам Газпрома
В Казани заработали семь станций проката самокатов
На дорогах Казани установят еще почти 500 камер видеонаблюдения
Клиенты ВТБ в мае увеличили число открытых вкладов на 40%