20 июня 2020 года в Татарстане коронавирусом заразились еще 38 человек

За минувшие сутки в Татарстане выявили еще 38 случаев коронавируса. Все случаи контактные. 12 заболевших - жители Казани, 7 – Набережных Челнов, 4 – Лаишевского района. По два зараженных выявлены в Зеленодольском и Нижнекамском районах. По одному новому случаю зарегистрировано в Аксубаевском, Алькеевском, Атнинском, Буинском, Высокогорском, Заинском, Камско-Устьинском, Пестречинском, Рыбно-Слободском, Тетюшском и Тукаевском районах.

– 17 человек госпитализированы, 21 получает лечение на дому с легкой или вовсе бессимптомной формой течения болезни, - отмечают в региональном оперштабе по борьбе с инфекцией.

Среди зараженных несовершеннолетних нет. Двум инфицированным от 18 до 30 лет, 13 - от 30 до 50 лет, 5 - от 50 до 60 лет, 10 - от 60 до 70 лет, 7 - от 70 до 80 лет, одному из пациентов от 80 до 90 лет.

Отметим, что с начала пандемии в республике выявлено 4152 случая заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба, 3027 человек выздоровели, 12 - скончались.