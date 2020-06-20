В Татарстане разрешили провести Сабантуй в деревнях 4 июля

В деревнях Татарстана разрешили проведение татарского национального праздника Сабантуй. Решение на совещании в Доме правительства республики озвучил президент Татарстана Рустам Минниханов.

Минниханов отметил, что из-за больших рисков, связанных с распространением Covid-19, крупные мероприятия, включая Сабантуй, не будут проводиться в городах, районных центрах и крупных поселениях. Однако при желании праздник смогут отметить жители деревень. Решение об организации Сабантуя должно приниматься с учетом мнения сельчан и с соблюдением всех норм и требований Роспотребнадзора.

– Наиболее правильный Сабантуй – это деревенский. Это истинный праздник, который отмечают с родственниками, с тальянкой, плясками. Без каких-либо серьезных спортсменов, когда каждый может побороться. Небольшие мероприятия очень важны. День мы определили – 4 июля. Если на то будет воля жителей населенного пункта – мы такие мероприятия разрешаем проводить, – сказал глава республики.