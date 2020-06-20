2020-06-20T12:29:53+03:00
Происшествия

В Казани на кондуктора из-за просьбы надеть маску напал пассажир с газовым пистолетом

Нарушителя забрал прибывший на место экипаж полиции
Наиля ГАЛИМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Случай произошел на маршруте №1.Случай произошел на маршруте №1.Фото: Алина НИЗАМОВА
Изменить размер текста:

Ассоциация АТП Татарстана обратилась к министру внутренних дел республики с просьбой наказать пассажира, который применил в отношении кондуктора автобуса газовый пистолет. А также привлечь к ответственности женщину, отказавшуюся в автобусе надеть маску и перчатки. Об этих двух происшествиях, случившийся за последние сутки, рассказал председатель Ассоциации АТП Татарстана Сергей Темляков.

Согласно Постановлению Кабмина, в общественном транспорте пассажиры должны находиться в масках и перчатках. Однако на маршруте №30 на остановке Фучика села женщина, которую кондуктор несколько раз просила надеть средства защиты, но женщина этого не делала. На помощь пришли пассажиры.

– Если вы бараны носите маски, понятно! – заявила пассажирка.

Автобус был снят с маршрута, приехавший на место экипаж полиции забрал пассажирку в отдел полиции.

Еще один случай произошел на маршруте №1, остановка Строительный колледж. Пассажир-мужчина на просьбу кондуктора надеть маску и перчатки достал и применил газовый пистолет. Кондуктору вызвали скорую помощь, водитель автобуса заблокировал нарушителя в общественном транспорте. Мужчину забрал прибывший на место происшествия экипаж полиции. Кондуктора в свою очередь написали заявления в полицию.

– Из-за данных нарушителей автобусы были сняты с маршрутов. Пассажиры, ожидавшие именно эти автобусы на следующих остановках, не смогли вовремя добраться до места назначения, – передает слова Сергея Темлякова пресс-служба Ассоциации АТП Татарстана. – Хочу обратиться к пассажирам: Постановление Кабмина республики обязательно к исполнению. Просим уважительно относиться к работникам общественного транспорта и ко всем пассажирам, которые едут в автобусе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В дни мероприятий в честь 75-летия Победы в Казани изменятся маршруты автобусов
В первом матче после возобновления сезона «Рубин» обыграл «Урал»
В минздраве Татарстана подтвердили многочасовые задержки скорой помощи в Казани
В Казани из-за праздничного парада ограничат транспортное и пешеходное движение
В Казань назначены два вывозных рейса
В первой встрече после трехмесячной паузы «Рубин» сыграет с «Уралом»
В Чувашии трех парней будут судить за изнасилование и надругательство над 14-летней школьницей
СУ СКР Татарстана: она хотела развестись, а он бил ее, насиловал и запирал в погребе
В Татарстане 100-летней вдове вдовы участника Великой Отечественной войны отказали в выплате в честь 75-летия Победы
В Чувашии в убийстве пенсионера молотком подозревают любовника его внучки
Погода в Татарстане на выходные 20 и 21 июня
В Марий Эл пенсионер на иномарке насмерть сбил велосипедиста
Марс, Эсма и Корней: как еще называли на прошлой неделе казанцы своих детей
На жителя Татарстана завели уголовное дело о посредничестве во взятке сотрудникам Газпрома
В Казани заработали семь станций проката самокатов
На дорогах Казани установят еще почти 500 камер видеонаблюдения
Клиенты ВТБ в мае увеличили число открытых вкладов на 40%