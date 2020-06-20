В Казани на кондуктора из-за просьбы надеть маску напал пассажир с газовым пистолетом

Ассоциация АТП Татарстана обратилась к министру внутренних дел республики с просьбой наказать пассажира, который применил в отношении кондуктора автобуса газовый пистолет. А также привлечь к ответственности женщину, отказавшуюся в автобусе надеть маску и перчатки. Об этих двух происшествиях, случившийся за последние сутки, рассказал председатель Ассоциации АТП Татарстана Сергей Темляков.

Согласно Постановлению Кабмина, в общественном транспорте пассажиры должны находиться в масках и перчатках. Однако на маршруте №30 на остановке Фучика села женщина, которую кондуктор несколько раз просила надеть средства защиты, но женщина этого не делала. На помощь пришли пассажиры.

– Если вы бараны носите маски, понятно! – заявила пассажирка.

Автобус был снят с маршрута, приехавший на место экипаж полиции забрал пассажирку в отдел полиции.

Еще один случай произошел на маршруте №1, остановка Строительный колледж. Пассажир-мужчина на просьбу кондуктора надеть маску и перчатки достал и применил газовый пистолет. Кондуктору вызвали скорую помощь, водитель автобуса заблокировал нарушителя в общественном транспорте. Мужчину забрал прибывший на место происшествия экипаж полиции. Кондуктора в свою очередь написали заявления в полицию.

– Из-за данных нарушителей автобусы были сняты с маршрутов. Пассажиры, ожидавшие именно эти автобусы на следующих остановках, не смогли вовремя добраться до места назначения, – передает слова Сергея Темлякова пресс-служба Ассоциации АТП Татарстана. – Хочу обратиться к пассажирам: Постановление Кабмина республики обязательно к исполнению. Просим уважительно относиться к работникам общественного транспорта и ко всем пассажирам, которые едут в автобусе.