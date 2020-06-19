В Казани следствие заинтересовалось чиновниками, "прошляпившими" строительство таунхауса

Фигурантами уголовного дела по статье "Халатность" стали пока не названные чиновники Управления градостроительных разрешений ИКМО Казани и инспекции Госстройнадзора Татарстана. Правоохранительные органы заинтересовались историей строительства дома, в итоге которой семья осталась без жилья и без денег.

Началось все с того, в 2012 году жительница Казани купила квартиру в таунхаусе на улица Гривская в Кировском районе столицы Татарстана. За жилье она заплатила 1,8 миллиона рублей, в ремонт вложила еще 480 тысяч.

Когда она и другие собственники квартир в этом трехэтажном доме решили получить правоустанавливающие документы на свои квадратные метры, то им отказали - постройка незаконная, надо снести. Суд потребовал сделать это за счет собственников.

Изначально земельный участок, где построили таунхаус, принадлежал двум людям. Один оказался добросовестным - и деньги вернул, и даже нашел строительную фирму, которая снесла дом и убрала за собой мусор. Ее услуги он тоже оплатил.

Но так повезло не всем, а только тем, кому он лично продавал землю и квадратные метры. Второй застройщик вовсе устранился от проблемы и ни копейки не вернул.

Среди этих пострадавших жильцов и оказалась одна очень настойчивая гражданка, которая задала вопрос правоохранительным органам: "Если строительство таунхауса было незаконным, почему власти его не увидели и разрешили?".

Женщина добилась справедливости - возбудили уголовное дело. Во время доследственной проверки выяснилось, что таунхаус "просмотрели" сотрудники Управления градостроительных разрешений (УГР) ИКМО Казани и Инспекции Госстройнадзора (ИГСН Татарстана - они своевременно не выявили факт самовольной постройки дома, что привело к незаконной продаже квартир.

Оказывается, еще в 2012 и 2013 годах УГР ИКМО в адрес ИГСН Татарстана направило информацию о необходимости проведения проверки строительства дома - разрешения на это не было.

Именно тогда и нужно было принимать меры в отношении застройщика. Но проверку никто из чиновников так и не провел. Они лишь написали в ответ, что оснований для принятия мер нет - на стройку никто не пускает, каких-либо данных о застройщике и его местонахождении тоже нет, а без вручения уведомления проверку проводить ее нельзя.