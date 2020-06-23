Ключ от кадров нефтяного юго-востока - Альметьевский политехнический

Старейшее учебное заведение молодого «города нефтяников» за годы своего существования выпустило более 29,5 тысячи специалистов для народного хозяйства, а выпусков на сегодняшний день - 51!

В техникуме реализуется 17 основных профессиональных образовательных программ и более 30 направлений дополнительного профессионального образования и профессиональной подготовки. Для нефтяной промышленности это специалисты буровики, разработчики, механики нефтяного оборудования, геофизики, специалисты по информационным системам.

Для энергетики - техники-электрики. Для автотранспорта - автомеханики, специалисты-автоперевозчики, механики строительных и дорожных машин. Для строительной индустрии - техники-строители, автодорожники, бухгалтеры. В целом из АПТ выходят специалисты по всем основным сферам промышленности.

В основе стратегической политики Альметьевского политехнического техникума лежит «Программа развития государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Альметьевский политехнический техникум» на 2017 - 2022 годы» (с изменениями до 2024 года). Благодаря стратегическому планированию на долгие годы вперед, слаженному коллективу под управлением бывшего выпускника техникума Ильдара Багманова и партнерской поддержке учебного заведения ПАО «Татнефть» АПТ добился в последние годы огромных успехов.

Так, в 2010 году техникум сертифицирован фирмой TÜV Thüringen e.V., получен сертификат на соответствие системы менеджмента требованиям стандарта ISO 9001:2008 (регистрационный номер ТΙС 15 100 107096) и знак качества (г. Йена). В 2014-м Альметьевский политехнический стал лауреатом премии Правительства Республики Татарстан за качество. В настоящее время коллектив техникума осуществил переход системы менеджмента качества на требования Международного стандарта ISO 9001:2015. Получен сертификат и знак качества Французской ассоциации по стандартизации AFNOR.

Техникум трижды победитель Приоритетного национального проекта «Образование» - в 2008, 2018 и 2019 годах.

Как победитель конкурса национального проекта «Образование» техникум станет одним из учебных заведений России, на базе которого будет создан Центр цифрового образования для детей и подростков «IT-куб». Также в рамках нацпроекта АПТ получил грант на оказание услуг дополнительного профессионального образования для граждан предпенсионного возраста и уже перевыполнил план (при плане 283 человека техникум фактически обучил 323 граждан). Кроме того, выиграв грант национального проекта «Образование», техникум серьезно улучшит свою материально-техническую базу. В 2020 году будут созданы 5 новых мастерских по компетенциям: «Мехатроника», «Реверсивный инжиниринг», «Промышленная механика и монтаж», «Добыча нефти и газа», «Промышленная автоматика». Альметьевский техникум активно участвует в движении WorldSkills. Учащиеся техникума в этом году взяли не один десяток призовых мест на чемпионатах WorldSkills разного уровня.

Но главным достижением работы альметьевского образовательного учреждения является, конечно, востребованность его выпускников. С ведущими компаниями города составлены долгосрочные заявки потребности в выпускниках техникума: ПАО «Татнефть», Холдинг «ТаграС», АО «СМП-Нефтегаз», ООО «Арслан», ООО «АИСК», ООО «ТНГ-Групп», ООО УК «Татспецтранспорт», ООО «ТМС групп» и др.

В последние годы главными потребителями и заказчиками кадров, дополнительных образовательных услуг техникума являются ПАО «Татнефть», Холдинг «ТаграС» и их дочерние предприятия. Это значит, что от уровня подготовки специалистов этого учебного заведения напрямую зависит развитие, благополучие нефтегазодобывающего комплекса республики.

Директор ГАПОУ «Альметьевский политехнический техникум» Ильдар Багманов:

«Коллектив Альметьевского политехнического техникума во главе с его руководителем Ильдаром Раисовичем Багмановым поздравляет любимую республику с юбилейной датой - 100-летием образования ТАССР!

Нашему краю повезло в составе новоиспеченной страны получить автономность. Это позволило республике задать свой вектор развития, сохранить национальную и культурную идентичность, а с открытием нефти на юго-востоке приумножить материальные и научно-технические ресурсы края. Сегодня Татарстан в числе ведущих, прогрессивных в плане экономики, науки и культуры регионов, известный необычайным мирным существованием религий, высокоразвитым техническим потенциалом. Свой тон задает наша республика и в сфере образования, имея на своей территории авторитетные научные школы и высокорейтинговые образовательные учреждения. Мы рады, что и Альметьевский политехнический техникум вносит свою лепту в развитие образовательной среды Татарстана.

Желаем любимому Татарстану дальнейшего процветания, развития и приумножения социальных, культурных и материальных ресурсов нашего края»