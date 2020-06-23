Казанские лесоустроители

Немногочисленный коллектив предприятия выполнил огромную работу по приведению в известность, обследованию, устройству лесов страны, для организации в них лесного хозяйства, направленного на сбережение и приумножение лесных ресурсов, повышение их средоформирующего и экономического потенциала, рационального использования древесной и недревесной продукции леса.

В течение всего периода деятельности экспедиция выполняла наряду с лесоустройством разнообразный комплекс иных видов работ, необходимых не только для лесного комплекса, но и для других отраслей хозяйства страны. В том числе обследовалось состояние и выявлялась породная структура молодняков, проведена инвентаризация лесов в зонах затопления строившихся ГЭС, выявлялись запасы недревесных ресурсов и пищевых продуктов леса, устраивались леса природно-заповедного фонда, выполнялись работы по отводу и таксации лесосек и ряд других.

Экспедицией накоплен огромный опыт по организации лесоустроительных работ, совершенствованию технологии лесоустройства, создана его материально-техническая база.

Казанский филиал ФГБУ «Рослесинфорг» как преемник Казанской лесоустроительной экспедиции на сегодняшний день является организацией, которая оказывает широкий спектр услуг в сфере лесного хозяйства и земельных отношений, осуществляющей:

- Проведение лесоустроительных, землеустроительных, охотоустроительных и топографо-геодезических работ, а также работ по парковому лесоустройству объектов рекреационного назначения

- Проведение государственной инвентаризации лесов

- Проведение геоботанического, почвенного, ландшафтно-экологического и прочих видов специального обследования земель лесного фонда, а также земель иных категорий, на которых имеются зеленые насаждения

- Разработку лесных планов субъектов Российской Федерации, лесохозяйственных регламентов лесничеств (лесопарков), проектов освоения лесов, ландшафтного озеленения и благоустройства городских и парковых территорий, реставрации и реконструкции объектов садово-паркового искусства

- Разработку проектов освоения лесов, подготовку проектной документации на лесные участки, передаваемые в пользование для различных видов использования

- Консультационные услуги по вопросам лесного хозяйства

Работы выполняются высококвалифицированными специалистами различных направлений: лесоустройство, землеустройство, геодезия, картография и др.

Казанский филиал ФГБУ «Рослесинфорг» владеет достоверной и разносторонней информацией о землях лесного фонда Республики Татарстан, лесных ресурсах, состоянии лесов и динамике лесного фонда. Обладая высоким техническим потенциалом, казанский филиал ФГБУ «Рослесинфорг» активно внедряет в производство новейшие ГИС технологии и современные инструментарии, постоянно совершенствуя методы сбора, обработки и представления информации.

Директор Казанского филиала ФГБУ «Рослесинфорг» Айрат Юсупов:

«Уважаемые жители Республики Татарстан!

Коллектив Казанского филиала ФГБУ «Рослесинфорг» поздравляет вас со столетием ТАССР!

Сто лет тому назад была образована наша республика. И пусть за эти годы сменилось название, сто лет упорного труда по развитию и облагораживанию нашего края не прошли даром. На месте бывшей Казанской губернии выросла сильная процветающая Республика Татарстан, наследница ТАССР. Свой вклад в благоустройство Татарстана внесли и наши предшественники, казанские лесоустроители, специалисты XX века, - те, кто накопил бесценный опыт в лесоустройстве и заложил традиции в Казанской экспедиции.

Желаем нашей республике новых экономических побед, общественного благополучия, расцвета культуры. А мы, казанские лесоустроители, позаботимся о ее зеленом богатстве - лесах!»