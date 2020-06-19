В Ульяновской области выявлено 122 новых случая коронавируса

С начала пандемии в Ульяновской области коронавирусом заразились уже 4 589 человек. О последних 122 случаях стало известно сегодня, 19 июня, из сообщения федерального оперштаба по борьбе с распространением инфекции. Глава регионе Сергей Морозов уже неделю не комментируют ситуацию с COVID-19 так, как делал это раньше.

Отметим, что на данный момент под медицинским наблюдением в области находятся 5 661 человек. С начала пандемии проведено 93,8 тысяч тестов на коронавирус.

Выздоровели 1 783 ранее зараженных, 30 - скончались (пятеро - за последние сутки - Ред.).