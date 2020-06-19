2020-06-19T11:30:55+03:00
Коронавирус Covid-19

В Ульяновской области выявлено 122 новых случая коронавируса

Кроме того, за последние сутки в регионе скончались еще пятеро зараженных COVID-19
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
С начала пандемии в Ульяновской области коронавирусом заразились уже 4589 человек.С начала пандемии в Ульяновской области коронавирусом заразились уже 4589 человек.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

С начала пандемии в Ульяновской области коронавирусом заразились уже 4 589 человек. О последних 122 случаях стало известно сегодня, 19 июня, из сообщения федерального оперштаба по борьбе с распространением инфекции. Глава регионе Сергей Морозов уже неделю не комментируют ситуацию с COVID-19 так, как делал это раньше.

Отметим, что на данный момент под медицинским наблюдением в области находятся 5 661 человек. С начала пандемии проведено 93,8 тысяч тестов на коронавирус.

Выздоровели 1 783 ранее зараженных, 30 - скончались (пятеро - за последние сутки - Ред.).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24