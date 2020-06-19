В Татарстане сотрудники ГИБДД спасли от смерти котенка, лапу которого затянуло в двигатель машины

В Нижнекамске один из автовладельцев как ни в чем ни бывало сел за руль своей машины. Вместе с ним в салон сел и его приятель. То, что с двигателем что-то не так мужчины поняли сразу. А когда из-под капота услышали животный писк, то сразу выскочили наружу. Двигатель заглушили и открыли капот.

У обоих чуть не сдали нервы. В двигатель затянуло лапу котенка, который ночью в поисках тепла там спрятался. Из-за шума мотора парни слишком поздно услышали, что животное серьезно пострадало. Лапка держалась на одной коже.

Позвонили во все экстренные службы, но там спасением котов из двигателей автомашин не занимаются. Увидели, что во двор заехал автомобиль ДПС и бросились к нему: «Помогите! Кошка погибает!».

Сержант полиции Радик Салимов и младший сержант полиции Дмитрий Мирзоев поспешили на помощь. К ним присоединился другой местный автомобилист, который подошел поинтересоваться, что происходит. Четверо взрослых мужчин ради жизни котенка начали разбирать автомобиль по частям. Но стало понятно, что не успевают – котенок слишком быстро терял кровь и мог умереть. Тогда, быстро посовещавшись, спасатели поневоле приняли решение ампутировать лапку.

- Кто-то принес скальпель, и все, котенка освободили. Нам сотрудники ГАИ дали телефон круглосуточной ветпомощи, мы позвонили и поехали, - сообщил «Комсомолке» на условиях анонимности один из участников спасательной операции.

Животное срочно отвезли в ближайшую ветеринарную клинику, где ему оказали всю необходимую помощь.

- Котенка к нам привезли поздно вечером два молодых человека, - вспоминает ветврач Оксана Токарева. – Вид был, конечно, не для слабонервных: торчала одна кость, мышц и кожи с шерстью уже не было. Мы ее сразу прооперировали, и кошке повезло – она была уже сильно обескровлена, счет ее маленькой жизни шел уже буквально на минуты.

Утром после того, как сменились, в ветклинику с работы заехали и сотрудники ГИБДД, которые участвовали в спасении котенка. Уж очень мужчины переживали. Звонили даже ночью, интересовались состоянием животного.

Когда котенок попал в руки врачей, счет уже шел на минуты. Фото: ветклиника Нижнекамска

- У меня дома есть кошка, и я понимаю, как больно было этому котенку, - рассказал «Комсомолке» Радик Салимов. – Кстати, этот «которебенок» оказался очень шустрым – она уже отошла после наркоза, пыталась прыгать на трех лапах, мурчала. Жаль, к себе забрать не могу – моя домашняя маленькая львица очень ревнивая.

Спасенный котенок сейчас находится в ветклинике. Оказалось – это девочка. 18 июня ей уже сняли швы. Назвали пока Трешкой – лап-то у нее всего три! Также дали и неофициальный титул – Трешка гибддшная, в честь спасателей.

К слову, на операцию котенку скинулись всем миром – жители Нижнекамска дали сколько смогли.

В свою очередь сотрудники ГИБДД Радик Салимов и Дмитрий Мирзоев привезли для котенка корм и передали финансовую помощь на нужды ветклиники.

Сержант полиции Радик Салимов вместе с коллегой принимал участие в спасении котенка. Фото: ГИБДД Татарстана

- Трешку подлечим и отправим в Казань, там она будет жить у волонтеров и дожидаться своих хозяев, - рассказала о будущем котенка Оксана Токарева.

Теперь инспекторы ДПС Татарстана Радик Салимов и Дмитрий Мирзоев просят всех автолюбителей тщательно проверять свои машины перед поездкой, ведь бездомные животные могут забраться под капот в поисках тепла или просто прятаться там.