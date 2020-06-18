В Бангладеш скончался татарстанский кардиолог Рашит Миннетдинов

В составе группы российских медицинских врачей, работавших в Бангладеш и оказывающих помощь местным жителям в лечение коронавирусной инфекцией, находился врач-кардиолог из Татарстана 66-летний Рашит Миннетдинов. К сожалению, он заболел covid-19, и 17 июня скончался.

- Рашит Шамилевич Миннетдинов всю жизнь проработал в отечественном здравоохранении и после выхода на пенсию продолжал трудиться по организации медицинской службы различных учреждений, - сообщили в пресс-службе Актанышского района. - Родился он 25 апреля 1954 года в селе Актаныш. После окончания школы поступил на лечебный факультет Казанского медицинского института. Работал в кардиологическом отделение 15-й городской больницы, где трудился врачом-кардиологом. После работал заведующим терапевтическим отделенем МСЧ "Татфлот" (Больница водников). С 2004-го был заведующим кардиологическим отделением №2 МКДЦ.

Причиной гибели врача стали резкие осложнения хронических болезней, вызванного коронавирусом.