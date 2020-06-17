В Ульяновской области выявили 149 новых случаев коронавируса

С начала пандемии в Ульяновской области выявили 4344 случая заражения коронавирусом. О 149 последних больных стало известно сегодня, 17 июня, из сообщения федерального оперштаба по борьбе с инфекцией. Глава региона Сергей Морозов все еще не комментирует ситуацию на своих страницах в социальных сетях так, как делал это последние месяцы.

Отметим, что на данный момент 1523 ранее зараженных человека выздоровели, 24 - скончались. Под медицинским наблюдением в области остаются 5702 человека.

По последним данным местного Роспотребнадзора, с начала пандемии проведено более 89,5 тысяч тестов на COVID-19, обследовано почти 84 тысячи местных жителей.