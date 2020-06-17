В Ульяновске по подозрению в крупном мошенничестве задержан первый заммэра

В мэрию Ульяновска 16 июня пришли сотрудники УФСБ Ульяновской области. Они задержали первого заместителя главы столицы региона Михаила Сычева. По мнению силовиков, он в составе преступной группы замешан в крупном мошенничестве.

Сычева допрашивали по "горячим следам", сообщил собственный источник "Комсомолки" в правоохранительных органах. Пока в этом уголовном деле его статус - подозреваемый.

Источник "Комсомолки" в правоохранительных органах сообщает, что Михаил Сычев замешан в деле о хищении муниципального имущества на сумму 29 миллионов рублей. Предварительно, это связано с обменом муниципальной недвижимости на торговый павильон, прилегавший к территории Спасского женского монастыря на улице Дворцовой.